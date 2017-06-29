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https://sport.mail.ru/news/boxing/30229787/
29 июня 2017, 14:25 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Хирн: Брук, вероятно, вернется на ринг в декабре 2017 года

Промоутер Келла Брука Эдди Хирн рассказал о планах относительно будущего британского боксера, который восстанавливается после операции на сломанной в бою с Эрролом Спенсом глазнице.

«Брук перенес операцию, и процесс реабилитации проходит хорошо. Все было проще, чем с предыдущим переломом кости другой глазницы. У него были две плохие травмы — переломы глазниц в двух боях подряд, это очень большое невезение.

У Брука, безусловно, еще есть будущее в этом спорте. Он очень жаждет побед после поражения от Спенса. Я думаю, что мы, вероятно, увидим его возвращение в декабре в Шеффилде. После этого мы будем нацелены на мега-поединок в 2018 году, будь то бой с Мигелем Котто или кем-то еще», — цитирует Хирна BoxingScene.
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