Шейн Мозли окончательно отказался от боя с Магомедом Курбановым
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли окончательно отказался от идеи проведения боя с россиянином Магомедом Курбановым
из-за травмы.
Изначально их встреча была запланирована на 5 мая в Екатеринбурге, но
«Во время подготовки к бою с Магомедом Курбановым, который должен был состоятся 5 мая 2017 года и был организован компанией “РМК Боксинг Промоушенс”, я посетил такие города, как Москва, Махачкала,
К сожалению, по возвращении домой в США, когда я продолжил свою подготовку, я получил травму правого локтя. Данная травма, даже после операции, не позволяла мне вернуться к подготовке не только к этому бою, но и к любому турниру в ближайшем будущем. Я хотел бы поздравить Магомеда Курбанова с его победой над Виргилиусом Стапулионисом 5 мая 2017 года.
Магомед сильный и многообещающий боксёр, я уверен в том, что его карьера будет очень яркой. Также я хотел бы выразить благодарность “РМК Боксинг Промоушенс” и их сотрудникам за их гостеприимство во время нашего российского
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