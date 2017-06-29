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https://sport.mail.ru/news/boxing/30229067/
29 июня 2017, 13:43 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко ответил колкостью на высказывания Ригондо

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко ответил на высказывания чемпиона WBA в полулёгком весе Гильермо Ригондо колкостью в своём «инстаграме».

Команда Ригондо в последне время заявляет о готовности провести бой с украинцем в весе 130 фунтов и выражает сомнения в готовности Ломаченко провести бой с кубинцем.

В своём «инстаграме» Ломаченко опубликовал фотоответ, в котором показал, как использует свои руки он сам (для ударов на ринге) и как руки использует Ригондо (для написания постов в «Твиттере»).
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