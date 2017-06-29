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https://sport.mail.ru/news/boxing/30228850/
29 июня 2017, 13:30 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» отказался давать Головкину шанс на второй бой

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил, что намерен провести только один бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

В их контракте есть пункт о реванше которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец. Увеличить
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«У нас будет только один бой. Настолько я планирую доминировать над ним. Я перешел в 160 фунтов и буду драться против лучшего в этом весе. Как и говорил, я всегда хотел драться только с лучшими.

Я с нетерпением жду нашего поединка, я даже одержим этим. Моя команда и я пришли к выводу, что бой с Головкиным — это результат 14 лет напряженной работы, которая окупится 16 сентября, — заявил «Канело» в интервью latimes.com.

Бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец. При этом промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя утверждал, что этот бой требует трилогии.

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