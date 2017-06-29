«Канело» отказался давать Головкину шанс на второй бой
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил, что намерен провести только один бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«У нас будет только один бой. Настолько я планирую доминировать над ним. Я перешел в 160 фунтов и буду драться против лучшего в этом весе. Как и говорил, я всегда хотел драться только с лучшими.
Я с нетерпением жду нашего поединка, я даже одержим этим. Моя команда и я пришли к выводу, что бой с Головкиным — это результат 14 лет напряженной работы, которая окупится 16 сентября, — заявил «Канело» в интервью latimes.com.
Бой Альвареса и Головкина пройдет в
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