«Канело» отказался давать Головкину шанс на второй бой

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«У нас будет только один бой. Настолько я планирую доминировать над ним. Я перешел в 160 фунтов и буду драться против лучшего в этом весе. Как и говорил, я всегда хотел драться только с лучшими.

Я с нетерпением жду нашего поединка, я даже одержим этим. Моя команда и я пришли к выводу, что бой с Головкиным — это результат 14 лет напряженной работы, которая окупится 16 сентября, — заявил «Канело» в интервью latimes.com.