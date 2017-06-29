Альварес гарантирует нокаут в бою с Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вряд ли наш бой продлится все 12 раундов. Я могу почти гарантировать то, что он не пройдет всю дистанцию. Он завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина, без сомнений, — сказал Альварес в интервью TMZ.com.