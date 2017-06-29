Альварес гарантирует нокаут в бою с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес уверен в своей досрочной победе над Геннадием Головкиным 16 сентября, сообщает Sports.kz.
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— Вряд ли наш бой продлится все 12 раундов. Я могу почти гарантировать то, что он не пройдет всю дистанцию. Он завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина, без сомнений, — сказал Альварес в интервью TMZ.com.
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