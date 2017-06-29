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https://sport.mail.ru/news/boxing/30228596/
29 июня 2017, 13:12 | Бокс | Sports.kz

Альварес гарантирует нокаут в бою с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес уверен в своей досрочной победе над Геннадием Головкиным 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес уверен в своей досрочной победе над Геннадием <span class=error>Головкиным</span> 16 сентября сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Вряд ли наш бой продлится все 12 раундов. Я могу почти гарантировать то, что он не пройдет всю дистанцию. Он завершится нокаутом. Я нокаутирую Головкина, без сомнений, — сказал Альварес в интервью TMZ.com.

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