Абель Санчес: Головкин победит Альвареса с перевесом в четыре раунда или нокаутирует
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес ожидает, что его подопечный победит мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в непростом бою, который состоится 16 сентября в
Лас-Вегасе.
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«Это будет тяжелый бой для обоих боксеров, думаю, что оба будут пропускать удары. Думаю, что Альваресу будет причинен ущерб. Полагаю, что Головкин победит его по очкам со счетом 115−116 или нокаутирует его в 11−12-м раунде.
Думаю, что после восьмого раунда Головкин будет доминировать в поединке, полностью захватив инициативу. Это будет великий бой, где бойцы будут размениваться ударами, не боясь пропустить, — заявил Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Сам поединок пройдет на арене
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