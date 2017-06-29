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29 июня 2017, 12:42 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: Головкин победит Альвареса с перевесом в четыре раунда или нокаутирует

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес ожидает, что его подопечный победит мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) в непростом бою, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Тренер GGG добавил что фанаты увидят захватывающее противостояние. Увеличить
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«Это будет тяжелый бой для обоих боксеров, думаю, что оба будут пропускать удары. Думаю, что Альваресу будет причинен ущерб. Полагаю, что Головкин победит его по очкам со счетом 115−116 или нокаутирует его в 11−12-м раунде.

Думаю, что после восьмого раунда Головкин будет доминировать в поединке, полностью захватив инициативу. Это будет великий бой, где бойцы будут размениваться ударами, не боясь пропустить, — заявил Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Сам поединок пройдет на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV).

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