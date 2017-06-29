Экс-чемпионы мира по боксу Бенн и Коллинз сразятся спустя 21 год после последнего боя
Бывший чемпион мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Найджел Бенн и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в средней весовой категории Стив Коллинз договорились о проведении повторного реванша, сообщает RT.
Как сообщает BBC, поединок 53-летнего Бенна и 52-летнего Коллинза может состояться в
Этот бой может стать третьим между боксерами. В июле 1996 года Коллинз нокаутировал Бенна, то же самое произошло и в ноябре 1996-го, во время
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