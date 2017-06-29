Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30227944/
29 июня 2017, 12:33 | Бокс | «Газета.Ру»

Экс-чемпионы мира по боксу Бенн и Коллинз сразятся спустя 21 год после последнего боя

Бывший чемпион мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Найджел Бенн и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в средней весовой категории Стив Коллинз договорились о проведении повторного реванша, сообщает RT.

Как сообщает BBC, поединок 53-летнего Бенна и 52-летнего Коллинза может состояться в октябре-ноябре 2017 года. Это будет первый бой спустя 21 год после их последней встречи.

Этот бой может стать третьим между боксерами. В июле 1996 года Коллинз нокаутировал Бенна, то же самое произошло и в ноябре 1996-го, во время боя-реванша. После этого поражения Бенн ушел из бокса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Канело» отказался давать Головкину шанс на второй бой

«Канело» отказался давать Головкину шанс на второй бой

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил, что намерен провести только один бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
Еще 7 новостей  Все новости