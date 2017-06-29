Экс-чемпионы мира по боксу Бенн и Коллинз сразятся спустя 21 год после последнего боя

Как сообщает BBC, поединок 53-летнего Бенна и 52-летнего Коллинза может состояться в октябре-ноябре 2017 года. Это будет первый бой спустя 21 год после их последней встречи.

Этот бой может стать третьим между боксерами. В июле 1996 года Коллинз нокаутировал Бенна, то же самое произошло и в ноябре 1996-го, во время боя-реванша. После этого поражения Бенн ушел из бокса.