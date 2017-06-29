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29 июня 2017, 11:58 | Бокс | Vesti.kz

Американский эксперт: С этой промоутерской компанией Дычко сложно рассчитывать на титульные бои

Американский журналист Delcotimes.com Джэк МакКафери в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своим мнением о промоутерской компании The Heavyweight Factory, которая заключила контракт с призером Олимпийских игр по боксу казахстанцем Иваном Дычко.

Продвижением Ивана Дычко займется американская компания The Heavyweight Factory. Увеличить
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«Я слышал об этой компании. У них есть свои чемпионы, такие как Шэнон Бриггс, однако в основном они выставляет своих боксеров на разогревочные бои.

У Дычко хороший послужной список в любителях, насколько мне известно — он выигрывал медали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Для того, чтобы обратить на себя внимание, ему нужно будет провести несколько ярких боев. С этой промоутерской компанией, рассчитывать на титульные бои ему будет сложно. Гораздо лучше воспринимать этот период как трамплин. Если он покажет свой максимум и судьба ему улыбнется, то привлечет внимание серьезных людей, — сообщил МакКаферри.

Отметим, что 26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.

В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.

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