Руденко заявил, что еще не встречался с боксерами с манерой боя как у Поветкина

Вечер бокса пройдет 1 июля в Москве. Главным событием станет бой Поветкина и Руденко за титулы WBO International и WBA International. Россиянин провел предыдущий поединок в декабре 2016 года в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.

«Я еще не встречался с боксерами с такой манерой боя, как у Александра, — сказал Руденко. — Которые хорошо владели бы ближним боем и хорошо наносили боковые удары, переводя это на удары снизу, проводя так называемые “кресты”. Таких оппонентов, как Поветкин, у меня еще не было. Это будет первый мой бой с соперником такого плана, который хорошо владеет боем на ближней и средней дистанции».

С настроем на лучшее.

Украинский боксер отметил, что не испытывает психологического давления перед поединком.

«Вы знаете, на меня перед боем психологически ничего не давит, — подчеркнул собеседник агентства. — Я настроен на позитив и хочу показать себя с лучшей стороны. И выложиться на все сто процентов. При подготовке к поединку ничего легкого у меня не было, мы хорошо отработали. У меня было шесть спарринг-партнеров, которые подъезжали по ходу сбора. Мы меняли ребят, чтобы было разнообразие, и все боксеры по своей манере ведения боя примерно были похожи на Александра. Но из каких они стран — не скажу, это секрет. Спарринги были и по двенадцать, и по шестнадцать раундов».

Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 — нокаутом) и две неудачи.