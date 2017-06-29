Руденко заявил, что еще не встречался с боксерами с манерой боя как у Поветкина
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Манера ведения боя экс-чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина очно не очень хорошо знакома, с соперниками такого стиля встречаться еще не доводилось, заявил в преддверии поединка в Москве агентству «Р-Спорт» украинский боксер Андрей Руденко.
Вечер бокса пройдет 1 июля в Москве. Главным событием станет бой Поветкина и Руденко за титулы WBO International и WBA International. Россиянин провел предыдущий поединок в декабре 2016 года в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из
WBC в марте отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.
«Я еще не встречался с боксерами с такой манерой боя, как у Александра, — сказал Руденко. — Которые хорошо владели бы ближним боем и хорошо наносили боковые удары, переводя это на удары снизу, проводя так называемые “кресты”. Таких оппонентов, как Поветкин, у меня еще не было. Это будет первый мой бой с соперником такого плана, который хорошо владеет боем на ближней и средней дистанции».
С настроем на лучшее.
Украинский боксер отметил, что не испытывает психологического давления перед поединком.
«Вы знаете, на меня перед боем психологически ничего не давит, — подчеркнул собеседник агентства. — Я настроен на позитив и хочу показать себя с лучшей стороны. И выложиться на все сто процентов. При подготовке к поединку ничего легкого у меня не было, мы хорошо отработали. У меня было шесть
Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 — нокаутом) и две неудачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter