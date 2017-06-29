ТОПы и «мешкобои». Кого нужно спасать в профессиональном боксе Казахстана?
В казахстанском профессиональном боксе более 50 спортсменов. Каждый хочет быть чемпионом мира, но не у каждого это получится. Некоторых даже торопятся списать, называя «мешкобоями». Vesti.kz предлагает небольшой рейтинг.
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Кто такой «мешкобой»?
Болельщики любят ругать отечественных боксеров за выбор себе в соперники «слабую» оппозицию. Хотя в том же футболе мы
Другое дело, что и увязать в избиение «более слабых» тоже не стоит. Естественно, нужны деньги и добротный промоушн. Боксера должны «двигать», чтобы он чувствовал себя в тонусе, и постоянно работал над собой. Рос в профессиональном плане, а не топтался на месте.
Что мы хотим сделать сейчас? Взять ведущих казахстанских
«Утопающие».
Настоящих «мешкобоев» в Казахстане нет. Каждый боксер работает с претензией на чемпионство, но есть кандидаты, которые вязнут в трясине
1. Канат Ислам (24−0−0, 19 КО).
32-летнему боксеру откровенно не везет. Он мог быть намного выше сейчас, но его сыновьи чувства благодарности мешают ему двигаться дальше. Да, будет сентябрьский бой в Астане, и он будет титульным.
Из всех боксеров, чье имя на слуху, карьера Ислама расстраивает больше других. Если ближайший
2. Иса Акбербаев (18−0−0, 13 КО).
Сильнейший казахстанский боксер первого тяжелого веса уже полгода вне ринга. У него есть определенные перспективы, но полностью себя еще не раскрыл. 33-летний Акбербаев владеет мировым поясом по версии GBC, и все….
Техничный и атлетичный Акбербаев способен на большее, но у него
3. Бахтияр Эюбов (13−0−0, 11 КО).
Агрессивный боксер. Будет на ринге биться до последнего в любой ситуации, и пока это приносит ему успех на профессиональном ринге. Его соперникам не позавидуешь. Но еще
Но 30-летний Эюбов до сих пор заметно вперед не продвинулся. Единственное светлое пятно — победа над опытным Каримом Мейфилдом. Время у Бахтияра еще есть. Может быть, в ближайшее время он
Кандидаты с перспективой.
1. Батыр Джукембаев (9−0−0, 8 КО);
2. Жанкош Тураров (21−0−0, 15 КО);
3. Бекман Сойлыбаев (11−0−0, 4 КО);
4. Мадьяр Ашкеев (8−0−0, 4 КО);
5. Айдос Ербосынулы (6−0−0, 5 КО).
Эту группу боксеров объединяют отличные возможности для повышения. Каждый из них, это квалифицированный боксер, который первый экзамен уже прошел. Но нужно учесть, что они в промежуточной зоне. Для повышения им нужно биться с хорошей оппозицией и брать пояса.
Иначе их перспективы будут уменьшаться, а сами не получат признание и титулы. Этот квинтет боксеров сейчас движется в авангарде казахстанского профессионального бокса, но расслабляться им не стоит. За ними — голодные новички.
Только ТОПы.
Заслуженные звезды, чью карьеру вовремя «подхватили» грамотные менеджеры. А ведь если бы не это вмешательство, то и они могли «провалиться», так о себе и не заявив.
1. Геннадий Головкин (37−0−0, 33 КО);.
35-летний Головкин властвует в среднем весе, но ведь так было не всегда. До американского этапа карьеры GGG не был так раскручен и популярен, как сейчас. В своем дивизионе он перебил всех лучших и сейчас находится в шаге от перехода в другую категорию. Цель — абсолютный чемпион мира.
2. Жанат Жакиянов (27−1−0, 18 КО);.
О 33-летнем Жакиянове всерьез заговорили не так давно. Знали, что в легчайшем весе у Казахстана есть сильный боксер, но к большим поясам он не имел подхода. В ноябре 2015 года казахстанец выиграл пояс «временного» чемпиона мира по версии WBA, а в феврале текущего года стал суперчемпионом этой организации. Цель — объединение поясов.
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