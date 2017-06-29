ТОПы и «мешкобои». Кого нужно спасать в профессиональном боксе Казахстана?

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Кто такой «мешкобой»?

Болельщики любят ругать отечественных боксеров за выбор себе в соперники «слабую» оппозицию. Хотя в том же футболе мы почему-то наоборот радуемся, что оппонент заведомо аутсайдер — значит наш клуб пройдет дальше. В боксе ситуация несколько иная. Вид спорта — индивидуальный. Каждый бой дает рейтинг, а поражение — минус к статистике.

Другое дело, что и увязать в избиение «более слабых» тоже не стоит. Естественно, нужны деньги и добротный промоушн. Боксера должны «двигать», чтобы он чувствовал себя в тонусе, и постоянно работал над собой. Рос в профессиональном плане, а не топтался на месте.

Что мы хотим сделать сейчас? Взять ведущих казахстанских боксеров-профессионалов, и поделить их на категории. Предлагаем несколько номинаций.

«Утопающие».

Настоящих «мешкобоев» в Казахстане нет. Каждый боксер работает с претензией на чемпионство, но есть кандидаты, которые вязнут в трясине профи-бокса, и теряют свои перспективы. Так сказать, «тонут». Им нужно срочно что-то менять в карьере.

1. Канат Ислам (24−0−0, 19 КО).

32-летнему боксеру откровенно не везет. Он мог быть намного выше сейчас, но его сыновьи чувства благодарности мешают ему двигаться дальше. Да, будет сентябрьский бой в Астане, и он будет титульным. Во-первых, каким будет уровень значимости пояса. Во-вторых, что даст потенциальный поединок с нераскрученным американцем Джеймсом Кирклендом?

Из всех боксеров, чье имя на слуху, карьера Ислама расстраивает больше других. Если ближайший год-два он не выйдет на бой хотя бы за «временного» чемпиона мира, то он вряд ли и сам будет удовлетворен своей карьерой.

2. Иса Акбербаев (18−0−0, 13 КО).

Сильнейший казахстанский боксер первого тяжелого веса уже полгода вне ринга. У него есть определенные перспективы, но полностью себя еще не раскрыл. 33-летний Акбербаев владеет мировым поясом по версии GBC, и все….

Техничный и атлетичный Акбербаев способен на большее, но у него как-то не складывается. Не хотелось бы, чтобы Иса так и не провел главный бой в своей карьере.

3. Бахтияр Эюбов (13−0−0, 11 КО).

Агрессивный боксер. Будет на ринге биться до последнего в любой ситуации, и пока это приносит ему успех на профессиональном ринге. Его соперникам не позавидуешь. Но еще какое-то время назад были разговоры о его переходе на ведущие каналы и хорошие контракты….

Но 30-летний Эюбов до сих пор заметно вперед не продвинулся. Единственное светлое пятно — победа над опытным Каримом Мейфилдом. Время у Бахтияра еще есть. Может быть, в ближайшее время он все-таки выйдет на достойных соперников.

Кандидаты с перспективой.

1. Батыр Джукембаев (9−0−0, 8 КО);

2. Жанкош Тураров (21−0−0, 15 КО);

3. Бекман Сойлыбаев (11−0−0, 4 КО);

4. Мадьяр Ашкеев (8−0−0, 4 КО);

5. Айдос Ербосынулы (6−0−0, 5 КО).

Эту группу боксеров объединяют отличные возможности для повышения. Каждый из них, это квалифицированный боксер, который первый экзамен уже прошел. Но нужно учесть, что они в промежуточной зоне. Для повышения им нужно биться с хорошей оппозицией и брать пояса.

Иначе их перспективы будут уменьшаться, а сами не получат признание и титулы. Этот квинтет боксеров сейчас движется в авангарде казахстанского профессионального бокса, но расслабляться им не стоит. За ними — голодные новички.

Только ТОПы.

Заслуженные звезды, чью карьеру вовремя «подхватили» грамотные менеджеры. А ведь если бы не это вмешательство, то и они могли «провалиться», так о себе и не заявив.

1. Геннадий Головкин (37−0−0, 33 КО);.

35-летний Головкин властвует в среднем весе, но ведь так было не всегда. До американского этапа карьеры GGG не был так раскручен и популярен, как сейчас. В своем дивизионе он перебил всех лучших и сейчас находится в шаге от перехода в другую категорию. Цель — абсолютный чемпион мира.

2. Жанат Жакиянов (27−1−0, 18 КО);.

О 33-летнем Жакиянове всерьез заговорили не так давно. Знали, что в легчайшем весе у Казахстана есть сильный боксер, но к большим поясам он не имел подхода. В ноябре 2015 года казахстанец выиграл пояс «временного» чемпиона мира по версии WBA, а в феврале текущего года стал суперчемпионом этой организации. Цель — объединение поясов.