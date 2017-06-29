Боксер Поветкин заявил, что ему было бы интересно провести бой с чемпионом ОИ Джошуа

Поветкин выйдет на ринг 1 июля в Москве и проведет бой с украинцем Андреем Руденко за титулы WBO International и WBA International. Россиянин провел предыдущий поединок в декабре 2016 года, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.

«У меня есть желание бороться за все чемпионские пояса, — сказал Поветкин. — Я шел по версии WBC, но видите — меня взяли и спихнули в сторону. Но я думаю, что правда все равно будет на нашей стороне. (Чемпион мира WBC, бронзовый призер Олимпиады 2008 года) Деонтей Уайлдер или Джошуа? Оба сильные боксеры, но я не люблю что-то планировать заранее. Сейчас мне сначала надо провести бой с Андреем Руденко. Но мне было бы интересно встретиться с Джошуа, тоже олимпийским чемпионом».

«Мне не важно, с кем выходить на ринг, с чемпионом мира или нет, — подчеркнул собеседник агентства. — Для меня важно боксировать с самыми сильными боксерами и, конечно, побеждать их».

Победитель Игр-2004 37-летний Поветкин в профессионалах одержал 31 победу (23 — нокаутом), потерпев одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 выигрыш (19 — нокаутом) и две неудачи.