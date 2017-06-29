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29 июня 2017, 10:57 | Бокс | Р-Спорт

Поветкин: Украинец Руденко — напористый и умный боксер

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Украинский боксер Андрей Руденко является напористым и умным спортсменом, четко придерживающимся тактического плана на бой, заявил агентству «Р-Спорт» в преддверии поединка в Москве экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>.</em> Украинский боксер Андрей <span class=error>Руденко</span> является напористым и умным спортсменом четко придерживающимся тактического плана на бой заявил агентству Р-Спорт в преддверии поединка в Москве <nobr>экс-чемпион</nobr> мира по версии WBA в <span class=error>супертяжелом</span> весе россиянин Александр <span class=error>Поветкин</span>. Увеличить
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Вечер бокса пройдет 1 июля в Москве. Главным событием станет бой Поветкина и Руденко за титулы WBO International и WBA International. Россиянин провел предыдущий поединок в декабре 2016 года в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.

«Андрей — напористый парень, который боксирует с умом, — сказал Поветкин. — Непростой и достаточно бьющий боксер. Это не тот соперник, который выходит на ринг и хочет сломать тебя. Парень все делает по заготовленному тактическому плану и все делает умно».

Собеседник агентства отметил, что работа с Руденко в спаррингах, проведенная ранее, не является ключевой в плане знаний о сопернике. «Мне приходилось встречаться на ринге с разными боксерами, и каждый из них по-своему индивидуален, — отметил россиянин. — И несмотря на то что мы раньше проводили с ним спарринги, прошло уже три года, и я не знаю, как он изменился за это время. И к тому же не думаю, что в спарринге человек показывает все, на что он способен».

Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин в профессионалах одержал 31 победу (23 — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 — нокаутом) и две неудачи.
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