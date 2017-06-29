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https://sport.mail.ru/news/boxing/30226031/
29 июня 2017, 16:00 | Бокс | Чемпионат.com

Маркес сомневается, что Хорн способен нокаутировать Пакьяо

Хуан Мануэль Маркес не верит в то, что австралиец Джефф Хорн сможет нокаутировать Мэнни Пакьяо.

Недавно Хорн сказал, что намерен подловить филиппинца таким же ударом, каким его отправил в нокаут Маркес в их четвёртом поединке.

«Чтобы нокаутировать Пакьяо, нужно знать его. Я провёл с ним на ринге 36 раундов перед нашим четвёртым боем. Я знал, что он будет делать, вот почему этот нокаут пришёл в наилучший момент, когда мы этого хотели. Хорн его не знает, поэтому ему будет тяжело нанести такой удар», — цитирует Маркеса ESPN Deportes.

Бой Пакьяо — Хорн состоится 2 июля в Брисбене (Австралия).
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