Билли Джо Сондерс начал сотрудничество с тренером бывшего соперника Геннадия Головкина

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Ради этого Сондерс переехал из Халфилда в Шеффилд, где базируется зал Ингла. С боксером, который вне боев испытывает проблемы с весом, будет работать специальная команда, в которую включен диетолог. Кроме того, Сондерс пройдет обследование в университете Шеффилда.

С сентября 2016 года и до недавнего времени Сондерс тренировался у Адама Бута, а до этого много лет работал с Джимми Тибсом.

«Пару недель назад мне поступил звонок от промоутера Сондерса Фрэнка Уоррена, — вспоминает Ингл. — Он спросил, готов ли я тренировать Сондерса. На самом деле я не работаю с учениками других залов, но я знаю Билли Джо еще с тех времен, когда он был любителем и выступал за сборную Великобритании.

У нас была с ним беседа. Он приехал к нам в прошлое воскресенье ночью. Он уже провел около пяти тренировок в зале, ладит со всеми, он морально настроен, сидит на диете и довольно быстро скидывает лишний вес. Мы будем следить за ним еще две недели, а впереди 12 недель до его следующего боя.

Сондерсу всего 27. В Халфидде для него было слишком много отвлекающих факторов. Здесь же он только и делает, что ест, спит, отдыхает и работает в зале. Я полагаю, что он поселится в Шеффилде.

У Сондерса были слишком большие перерывы. Сейчас прошло уже девять месяцев с последнего боя (на самом деле — чуть меньше семи — Vesti.kz), после Энди Ли был простой в год. А сейчас еще и бой с Автандилом Хурцидзе отменен из-за ареста соперника. Все это немного отвлекало его. Сейчас он тренируется, чтобы выйти на прежний уровень. Он уехал из Хатфилда, от привычного образа жизни, от семьи и детей, потому что понимает, что это нужно сделать на некоторое время.

Стоит отметить, что расстояние между Хатфилдом и Шеффилдом составляет 240 километров, а Ингл известен по работе с экс-чемпионом IBF в полусреднем весе Келлом Бруком (36−2, 25 КО), которого тренирует с детских лет.

Два последних боя для Брука закончились досрочно и привели к операциям на правую и левую гланзницы. В сентябре 2016 года он проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 KO), а 27 мая уступил американцу Эрролу Спенса (22−0, 19 КО) и потерял титул IBF. При этом ради боя с GGG он поднялся на две весовые категорий.

Добавим, что следующий бой Сондерс планирует провести 16 сентября. Поединок станет обязательной защитой титула WBO и пройдет в один день с боем Головкина против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Соперник чемпиона WBO, как и место проведения боя, пока неизвестны.