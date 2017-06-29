Американский промоутер официально объявил о подписании контракта с Иваном Дычко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.

В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.

The Heavyweight Factory (Фабрика тяжеловесов) располагается в штате Флорида. Судя по странице компании в фейсбуке, она ведет свою историю с 2007 года. Официальный сайт не дает информации о подписанных ею боксерах, но на главной странице размещен анонс боя 45-летнего американца Шэннона Бриггса (60−6−1, 53 КО), который прославился поединками против британца Леннокса Льюиса (41−2−1, 32 КО), украинца Виталия Кличко (45−2, 41 КО) и американца Джорджа Формана (76−5, 58 КО).

В разделе «Вакансии» официального сайта The Heavyweight Factory висит объявление о поиске боксеров тяжелого веса. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 26 лет и весить 200 фунтов и выше. Принимаются заявки и от бывших спортсменов — бейсболистов, баскетболистов и экс-игроков в американский футбол. Претендентам обещают помощь в завоевании титула чемпиона мира.

Официальный Instagram The Heavyweight Factory используется и как личная страница промоутера и владельца компании Криса Лоуренса — там, например, публикуются фотографии его детей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV5GqwGg4vk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Today Olympic bronze medalist Ivan Dychko @ivandychko signed a promotional contract with us. This 6foot 9inch 255 lb superpower will be blasting his way to the top until he reaches the heavyweight championship of the world?? #boxing#fight#fighter#kazakhstan#olympics#olympian</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kris (@theheavyweightfactory) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-28T17:50:30+00:00">Июн 28 2017 в 10:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>