Американский промоутер официально объявил о подписании контракта с Иваном Дычко
Казахстанец Иван Дычко официально стал боксером американской промоутерской компании The Heavyweight Factory, передает корреспондент Vesti.kz.
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26-летний Дычко выигрывал бронзовые медали Олимпиад-2016 и 2012. В любителях он также дважды был серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов мира, побеждал и доходил до финала Азиатских игр, становился чемпионом Азии.
В феврале этого года Дычко вместе с олимпийским чемпионом Рио Данияром Елеусиновым подписал контракт с австралийским промоутером Майком Алтамурой, но соглашение было расторгнуто в мае по вине компании.
The Heavyweight Factory (Фабрика тяжеловесов) располагается в штате Флорида. Судя по странице компании в фейсбуке, она ведет свою историю с 2007 года. Официальный сайт не дает информации о подписанных ею боксерах, но на главной странице размещен анонс боя 45-летнего американца Шэннона Бриггса (60−6−1, 53 КО), который прославился поединками против британца Леннокса Льюиса (41−2−1, 32 КО), украинца Виталия Кличко (45−2, 41 КО) и американца Джорджа Формана (76−5, 58 КО).
В разделе «Вакансии» официального сайта The Heavyweight Factory висит объявление о поиске боксеров тяжелого веса. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 26 лет и весить 200 фунтов и выше. Принимаются заявки и от бывших спортсменов — бейсболистов, баскетболистов и
Официальный Instagram The Heavyweight Factory используется и как личная страница промоутера и владельца компании Криса Лоуренса — там, например, публикуются фотографии его детей.
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