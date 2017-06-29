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Их поединок пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США бой будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime, а ее стоимость составит 100 долларов.

На вопрос, будет ли он смотреть поединок Мейвезер — МакГрегор, Головкин дал следующий ответ.

«Я не знаю. Может быть, если будет время, а может быть — я пойду играть в хоккей с моим сыном», — цитирует Головкина CBS Sports.

Стоит отметить, что родившийся в 2009 году Вадим Головкин занимается хоккеем — об этом его знаменитый отец рассказал на встрече с игроками из детской школы «Барыса».

Ранее Головкин неоднократно критиковал бой Мейвезер — МакГрегор и даже потроллил бойца смешанных единоборств. Он называл этот поединок смешным, а победителем — кошельки американца и ирландца.