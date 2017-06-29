Американские СМИ назвали Геннадия Головкина и «Канело» друзьями
Известный американский журнал Sport Illustrated выпустил материал о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37−0, 33 КО).
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На прошлой неделе GGG побывал в редакции издания в
«Шесть лет Геннадий Головкин мечтает победить своего друга, — пишет Sport Illustrated. — Может, не совсем справедливо это говорить, но это ведь так: тогда уроженец Казахстана Головкина был еще одним приехавшим из Европы парнем с жестким правом хуком. Он провел
Именно в Big Bear к Головкину присоединился еще один боец, находившийся в поиске тренировочного лагеря. Этот человек, как и приехавший из Европы коллега, выступал в среднем весе и также строил амбициозные планы стать звездой. У этого парня была копна пышных и рыжих волос. Его звали Сауль «Канело» Альварес.
«Я знаю его, и он знает меня!» — сказал Головкин во время
В это можно поверить, если знать, что эти двое бойцов провели вместе несколько тренировочных лагерей. Они вместе работали над силой, вместе кушали, бегали и восстанавливались. Проведенные рядом часы в итоге превратились в дружбу, которая выходит за рамки любого ринга и дней, которые они поработали в Калифорнии.
«Он открыл для меня мексиканскую музыку. Ну, немного», — улыбается Головкин, говоря о «Канело».
В итоге «Канело» пошел по своему пути, а Головкин до сих пор в Big Bear. Он выбрал этот тихий городок в Калифорнии для постоянного проживания.
«Для нас обоих это новая история. Это самый большой бой в моей жизни», — говорит Головкин о предстоящем поединке с «Канело».
В следующий раз вместо ринга пустого зала в глубинке Калифорнии бывшие
Головкин знает, что победа не будет легкой. «У него большое имя, он национальный герой своей страны, Супермен», — говорит он о своем сопернике.
В случае победы сентябрьский бой станет вершиной карьеры Головкина. А может быть — он впервые в жизни проиграет на ринге. Но как бы не было, без сомнений остаются две вещи.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
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