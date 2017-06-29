Американские СМИ назвали Геннадия Головкина и «Канело» друзьями

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошлой неделе GGG побывал в редакции издания в Нью-Йорке. Интервью с ним подано в виде истории, а материал называется «Друг Геннадия Головкина и его бывший спарринг-партнер стал препятствием на пути к тому, чтобы остаться непобедимым». Речь идет о мексиканце Сауле «Канело» Альваресе (49−1−1, 34 КО), который станет следующим соперником казахстанца.

«Шесть лет Геннадий Головкин мечтает победить своего друга, — пишет Sport Illustrated. — Может, не совсем справедливо это говорить, но это ведь так: тогда уроженец Казахстана Головкина был еще одним приехавшим из Европы парнем с жестким правом хуком. Он провел какое-то время в Германии до того, как переехать в Big Bear (штат Калифорния) в надежде стать большим именем в боксе.

Именно в Big Bear к Головкину присоединился еще один боец, находившийся в поиске тренировочного лагеря. Этот человек, как и приехавший из Европы коллега, выступал в среднем весе и также строил амбициозные планы стать звездой. У этого парня была копна пышных и рыжих волос. Его звали Сауль «Канело» Альварес.

«Я знаю его, и он знает меня!» — сказал Головкин во время пресс-тура в Нью-Йорке.

В это можно поверить, если знать, что эти двое бойцов провели вместе несколько тренировочных лагерей. Они вместе работали над силой, вместе кушали, бегали и восстанавливались. Проведенные рядом часы в итоге превратились в дружбу, которая выходит за рамки любого ринга и дней, которые они поработали в Калифорнии.

«Он открыл для меня мексиканскую музыку. Ну, немного», — улыбается Головкин, говоря о «Канело».

В итоге «Канело» пошел по своему пути, а Головкин до сих пор в Big Bear. Он выбрал этот тихий городок в Калифорнии для постоянного проживания.

«Для нас обоих это новая история. Это самый большой бой в моей жизни», — говорит Головкин о предстоящем поединке с «Канело».

В следующий раз вместо ринга пустого зала в глубинке Калифорнии бывшие спарринг-партнеры Головкин и Альварес встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. 16 сентября там соберутся 18 тысяч безумных фанатов, чтобы посмотреть бой, который многими считается лучшим в боксе прямо сейчас, а возможно — и одним из лучших в истории этого вида спорта вообще.

Головкин знает, что победа не будет легкой. «У него большое имя, он национальный герой своей страны, Супермен», — говорит он о своем сопернике.

В случае победы сентябрьский бой станет вершиной карьеры Головкина. А может быть — он впервые в жизни проиграет на ринге. Но как бы не было, без сомнений остаются две вещи. Во-первых, путь Головкина проходить через Альвареса, который был его партнером по спаррингу и сальсе (либо танец, либо соус мексиканской кухни — прим.Vesti.kz). Во-вторых, если Головкин хочет стать одним из элитных боксеров, он должен побить друга, которого впервые встретил шесть лет назад.