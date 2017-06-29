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https://sport.mail.ru/news/boxing/30222766/
29 июня 2017, 8:58 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Лас-Вегас лидирует в борьбе за проведение реванша Джошуа — Кличко

Промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш чемпиона мира WBA/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с Владимиром Кличко, скорее всего, пройдёт в Лас-Вегасе.

Промоутер <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> заявил что реванш чемпиона мира WBA/IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> с Владимиром <span class=error>Кличко</span> скорее всего пройдёт в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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«Я разговаривал с Берндом Бёнте и командой Кличко. Мы близки к выбору настоящих вариантов среди арен и мест проведения. В этом вопросе слегка лидирует Вегас. Знаю, что британские фанаты хотели бы поехать на бой Джошуа — Кличко. Нигерия, Дубай и Кардифф также среди вариантов.

Думаю, на следующей неделе мы представим все эти варианты Владимиру Кличко. Я бы хотел оставить бой в Британии. Но Джошуа — чемпион мира, а не Великобритании и хочет ломать границы, — цитирует Хирна Sky Sports.
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