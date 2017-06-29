К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я разговаривал с Берндом Бёнте и командой Кличко. Мы близки к выбору настоящих вариантов среди арен и мест проведения. В этом вопросе слегка лидирует Вегас. Знаю, что британские фанаты хотели бы поехать на бой Джошуа — Кличко. Нигерия, Дубай и Кардифф также среди вариантов.

Думаю, на следующей неделе мы представим все эти варианты Владимиру Кличко. Я бы хотел оставить бой в Британии. Но Джошуа — чемпион мира, а не Великобритании и хочет ломать границы, — цитирует Хирна Sky Sports.