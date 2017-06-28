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28 июня 2017, 22:37 | Бокс | Чемпионат.com

Повтор боя Ковалёв — Уорд посмотрели 947 тыс. человек

Повтор трансляции второго поединка между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом собрал 947 тыс. зрителей.

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Столько болельщиков посмотрело восьмой, и последний, раунд боя на канале HBO, сообщает Boxing Scene.

Поединок завершился победой Уорда техническим нокаутом. Таким образом, американец смог отстоять титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF, которые ранее отобрал у Ковалёва.

Поединок вызвал много споров, так как перед остановкой боя Уорд нанёс несколько ударов ниже пояса Ковалёва. Рефери не обратил на них внимания.
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