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Столько болельщиков посмотрело восьмой, и последний, раунд боя на канале HBO, сообщает Boxing Scene.

Поединок завершился победой Уорда техническим нокаутом. Таким образом, американец смог отстоять титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF, которые ранее отобрал у Ковалёва.

Поединок вызвал много споров, так как перед остановкой боя Уорд нанёс несколько ударов ниже пояса Ковалёва. Рефери не обратил на них внимания.