Иван Дычко в ближайшее время заключит контракт в профи

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Корреспондент Sports.kz решил узнать о том, где продолжит свои выступления на ринге спортсмен, у него самого.



— В данный момент я нахожусь в американском городе Майами. Приехал сюда для сотрудничества с промоутерской компанией The Heavyweight Factory, которая работает, в основном, с боксерами-тяжеловесами. В ближайшее время, думаю, мы договоримся и заключим контракт о сотрудничестве.