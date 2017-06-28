Иван Дычко в ближайшее время заключит контракт в профи
В данный момент многих любителей бокса нашей страны интересует вопрос: когда и где продолжит свою карьеру известный казахстанский боксер, неоднократный призер Олимпийских Игр и чемпионатов Мира Иван Дычко?
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Корреспондент Sports.kz решил узнать о том, где продолжит свои выступления на ринге спортсмен, у него самого.
— В данный момент я нахожусь в американском городе Майами. Приехал сюда для сотрудничества с промоутерской компанией The Heavyweight Factory, которая работает, в основном, с
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