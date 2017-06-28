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https://sport.mail.ru/news/boxing/30222309/
28 июня 2017, 21:49 | Бокс | Sports.kz

Иван Дычко в ближайшее время заключит контракт в профи

В данный момент многих любителей бокса нашей страны интересует вопрос: когда и где продолжит свою карьеру известный казахстанский боксер, неоднократный призер Олимпийских Игр и чемпионатов Мира Иван Дычко?

В данный момент многих любителей бокса нашей страны интересует вопрос: когда и где продолжит свою карьеру известный казахстанский боксер неоднократный призер Олимпийских Игр и чемпионатов Мира Иван <span class=error>Дычко</span>? Увеличить
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Корреспондент Sports.kz решил узнать о том, где продолжит свои выступления на ринге спортсмен, у него самого.

— В данный момент я нахожусь в американском городе Майами. Приехал сюда для сотрудничества с промоутерской компанией The Heavyweight Factory, которая работает, в основном, с боксерами-тяжеловесами. В ближайшее время, думаю, мы договоримся и заключим контракт о сотрудничестве.

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