Комментатор назвал по пять причин в пользу Головкина и Альвареса

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал об аудитории, которая, по его мнению, будет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе 16 сентября во время боя Геннадий Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на BoxNation.