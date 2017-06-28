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https://sport.mail.ru/news/boxing/30220989/
28 июня 2017, 19:18 | Бокс | Sports.kz

Комментатор назвал по пять причин в пользу Головкина и Альвареса

Мексиканский комментатор Рикардо Селис, рассказывая о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), привел аргументы в пользу двух сторон, сообщает Sports.kz.

Мексиканский комментатор <span class=error>Рикардо</span> <span class=error>Селис</span> рассказывая о предстоящем бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) привел аргументы в пользу двух сторон сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Пять причин, почему победит Головкин: большой опыт, тренер, мексиканский стиль, движение ног, мощь ударов.

Пять причин, почему победит “Канело”: менталитет, армия фанатов, защита, инстинкт убийцы, отказ от взвешивания IBF», — считает Селис.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,72.

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Испугается ли Головкин фанатов «Канело»?

Испугается ли Головкин фанатов «Канело»?

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал об аудитории, которая, по его мнению, будет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе 16 сентября во время боя Геннадий Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на BoxNation.
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