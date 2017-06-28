Комментатор назвал по пять причин в пользу Головкина и Альвареса
Мексиканский комментатор Рикардо Селис, рассказывая о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), привел аргументы в пользу двух сторон, сообщает Sports.kz.
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«Пять причин, почему победит Головкин: большой опыт, тренер, мексиканский стиль, движение ног, мощь ударов.
Пять причин, почему победит “Канело”: менталитет, армия фанатов, защита, инстинкт убийцы, отказ от взвешивания IBF», — считает Селис.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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