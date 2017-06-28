Состоятся промоутерские торги претендентов на титул Головкина

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Напомним, что 20 мая боксеры встречались на ринге в Токио, Япония и тогда Н’Жикам крайне спорно победил Мурату раздельным решением судей. Двоих судей, который отдали победу французу отстранили от судейства на шесть месяцев. Сама же организация потребовала проведения незамедлительного реванша.