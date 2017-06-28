Состоятся промоутерские торги претендентов на титул Головкина
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила о том, что 7 июля пройдут промоутерские торги
матча-реванша между чемпионом мира в среднем весе по версии WBA 33-летним французом Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом против 31-летнего японца Риоты Мурата.
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Напомним, что 20 мая боксеры встречались на ринге в Токио, Япония и тогда Н’Жикам крайне спорно победил Мурату раздельным решением судей. Двоих судей, который отдали победу французу отстранили от судейства на шесть месяцев. Сама же организация потребовала проведения незамедлительного реванша.
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