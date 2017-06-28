Геннадий Головкин: У нас с «Канело» будет мексиканское противостояние!
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью Sport Ilustrated поделился ожиданиями от боя против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).
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— Геннадий, как ты себя чувствуешь?
— Чувствую себя прекрасно.
— Отлично! У тебя было несколько сложных боев, особенно последний — против Дэнни Джейкобса, и против Келла Брука до этого. А что скажешь насчет «Канело»? Бой с ним будет самый сложный?
— Однозначно, сто процентов. Он самый сложный. И это мой самый большой бой. И это новая страница в истории.
— Считаешь, что вызов, который был тебе нужен?
— Однозначно. Мне нужен следующий шаг. И сейчас это — «Канело».
— Будет ли этот бой отличаться от твоих предыдущих боев?
— Да, у Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. Я давно знаю «Канело». Мы тренировались вместе в лагере Big Bear и спарринговали. Я знаю его, он знает меня. Но сейчас все гораздо серьезнее. Я считаю, что это большой бой для всего бокса, подарок для фанатов.
— Многое было написано о твоей жизни, когда ты был ребенком и рос в Казахстане, когда тебе приходилось драться. Теперь ты человек семейный, живешь в Калифорнии. Ты скучаешь по семье, когда проводишь
— Конечно, я скучаю по семье. Потому что я обычный парень и обычный мужчина. Я понимаю, что нужно быть благодарным моей семье, супруге и сыну за то, что они понимают, что у меня такая работа.
— Латиноамериканцы и мексиканцы наслаждаются твоим стилем. Потому что он напоминает им времена Роберто Дюрана,
— Эти бойцы — воины. Они — герои, национальные герои! Я верю, что мой стиль очень близок к мексиканскому. И сейчас интересно не только мексиканским фанатам, всем интересно. Потому что «Канело» — мексиканец, а у меня — мексиканский стиль.
Наш бой — подарок болельщикам. Бывает европейское противостояние, советское, американское, и вот теперь — мексиканское. И все это понимают. Если хотите увидеть удивительное шоу, драматичное шоу и экшн — пожалуйста, смотрите мой бой.
Ранее о мексиканском стиле Головкина высказался и сам Альварес. Он заявил, что в их поединке болельщики узнают, у кого настоящий мексиканский стиль.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене
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