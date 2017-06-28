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https://sport.mail.ru/news/boxing/30218364/
28 июня 2017, 15:27 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин: У нас с «Канело» будет мексиканское противостояние!

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью Sport Ilustrated поделился ожиданиями от боя против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).

Он отметил что у его тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. Увеличить
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— Геннадий, как ты себя чувствуешь?
— Чувствую себя прекрасно.

— Отлично! У тебя было несколько сложных боев, особенно последний — против Дэнни Джейкобса, и против Келла Брука до этого. А что скажешь насчет «Канело»? Бой с ним будет самый сложный?
— Однозначно, сто процентов. Он самый сложный. И это мой самый большой бой. И это новая страница в истории.

— Считаешь, что вызов, который был тебе нужен?
— Однозначно. Мне нужен следующий шаг. И сейчас это — «Канело».

— Будет ли этот бой отличаться от твоих предыдущих боев?
— Да, у Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. Я давно знаю «Канело». Мы тренировались вместе в лагере Big Bear и спарринговали. Я знаю его, он знает меня. Но сейчас все гораздо серьезнее. Я считаю, что это большой бой для всего бокса, подарок для фанатов.

— Многое было написано о твоей жизни, когда ты был ребенком и рос в Казахстане, когда тебе приходилось драться. Теперь ты человек семейный, живешь в Калифорнии. Ты скучаешь по семье, когда проводишь пресс-туры?
— Конечно, я скучаю по семье. Потому что я обычный парень и обычный мужчина. Я понимаю, что нужно быть благодарным моей семье, супруге и сыну за то, что они понимают, что у меня такая работа.

— Латиноамериканцы и мексиканцы наслаждаются твоим стилем. Потому что он напоминает им времена Роберто Дюрана, Чавеса-старшего. Ты выходишь на ринг и не останавливаешься, ты делаешь свою работу до конца.
— Эти бойцы — воины. Они — герои, национальные герои! Я верю, что мой стиль очень близок к мексиканскому. И сейчас интересно не только мексиканским фанатам, всем интересно. Потому что «Канело» — мексиканец, а у меня — мексиканский стиль.

Наш бой — подарок болельщикам. Бывает европейское противостояние, советское, американское, и вот теперь — мексиканское. И все это понимают. Если хотите увидеть удивительное шоу, драматичное шоу и экшн — пожалуйста, смотрите мой бой.

Ранее о мексиканском стиле Головкина высказался и сам Альварес. Он заявил, что в их поединке болельщики узнают, у кого настоящий мексиканский стиль.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца — WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.

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