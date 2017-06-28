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https://sport.mail.ru/news/boxing/30218330/
28 июня 2017, 15:21 | Бокс | Sports.kz

Головкин вспомнил, как пытался заполучить большие бои в среднем весе

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал Sports Illustrated о том, как несколько лет назад хотел драться с чемпионами, однако те отвечали ему отказом, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) рассказал Sports Illustrated о том как несколько лет назад хотел драться с чемпионами однако те отвечали ему отказом сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я всегда хотел боев с чемпионами, но мне всегда не давали шанса. Я помню мою ситуацию с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто и «Канело», со многими чемпионами — никто не хотел этого боя, — сказал Головкин.

Однако, как отмечает издание, сейчас другая тенденция — наоборот, многие боксеры ищут возможности встретиться на ринге с GGG.

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