СМИ: Головкин недооценен в любителях и в профи. Он приехал в США не ради славы, а чтобы выжить

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В интервью GGG вспомнил, как пытался получить бои с чемпионами среднего веса. Его следующим соперником станет мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО). Переговоры по этому бою продолжались больше года.

«Я всегда искал бои с чемпионом, но у меня всегда не было шансов на этой. Я помню ситуацию с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, с “Канело” и с другими чемпионом — никто не хотел драться со мной», — сказал Головкин.

Как отмечает Sport Illustrated, сейчас ситуация меняется — теперь уже другие боксеры ищут способа встретиться с Головкиным.

«Головкин — уроженец горняцкого городка из Казахстана, недооцененный в любителях и профессионалах, практически был вынужден переехать в США, но не в поисках славы, а скорее чтобы выжить, — отмечает издание. — И наконец он вытянул свой билет и наконец на вершине своего вида спорта.

Сегодня же ситуация изменилась. Вместо того, чтобы искать громкие имена, Головкин один из тех, кто на вершине. Боксеры мечтают встретиться с ним, вместо того, чтобы обойти, мечтают сделать такой же метеоритный взлет, как был у Головкина, когда он покинул Европу.