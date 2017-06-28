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https://sport.mail.ru/news/boxing/30217904/
28 июня 2017, 14:58 | Бокс | Vesti.kz

СМИ: Головкин недооценен в любителях и в профи. Он приехал в США не ради славы, а чтобы выжить

Известный американский журнал Sport Illustrated выпустил большой материал о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37−0, 33 КО).

Его карьерный взлет назвали метеоритным. Увеличить
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В интервью GGG вспомнил, как пытался получить бои с чемпионами среднего веса. Его следующим соперником станет мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО). Переговоры по этому бою продолжались больше года.

«Я всегда искал бои с чемпионом, но у меня всегда не было шансов на этой. Я помню ситуацию с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, с “Канело” и с другими чемпионом — никто не хотел драться со мной», — сказал Головкин.

Как отмечает Sport Illustrated, сейчас ситуация меняется — теперь уже другие боксеры ищут способа встретиться с Головкиным.

«Головкин — уроженец горняцкого городка из Казахстана, недооцененный в любителях и профессионалах, практически был вынужден переехать в США, но не в поисках славы, а скорее чтобы выжить, — отмечает издание. — И наконец он вытянул свой билет и наконец на вершине своего вида спорта.

Сегодня же ситуация изменилась. Вместо того, чтобы искать громкие имена, Головкин один из тех, кто на вершине. Боксеры мечтают встретиться с ним, вместо того, чтобы обойти, мечтают сделать такой же метеоритный взлет, как был у Головкина, когда он покинул Европу.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца — WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.

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