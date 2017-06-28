Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30217427/
28 июня 2017, 14:23 | Бокс | Sports.kz

Сойлыбаев начал подготовку к защите пояса WBC International

Звезда мирового профессионального бокса Бекман Сойлыбаев начал свою подготовку к защите чемпионского пояса WBC International во втором полулегком весе и вчера провел первый спарринг-встречу в Астане, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Звезда мирового профессионального бокса <span class=error>Бекман</span> Сойлыбаев начал свою подготовку к защите чемпионского пояса WBC International во втором полулегком весе и вчера провел первый <nobr>спарринг-встречу</nobr> в <span class=error>Астане</span> сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бекман провел тренировку в боксерском зале «Ali Gym club» по приглашению своего друга Миржана Рахимжанова, который после окончании любительской боксерской карьеры занялся тренерской деятельностью, и сейчас подумывает о профессиональной карьере.

Бекман провел спарринги с Миржаном Рахимжановым и отработал некоторые элементы из своего арсенала.

Напомним, что Бекман Сойлыбаев — обладатель чемпионского пояса WBC International во втором полулегком весе, входит в ТОП-25 боксеров по линии WBC в этом весе и в конце лето планирует защиту данного пояса в поединке с аргентинцем Орацио Кабралом (19−0−1, 8КО). Сейчас в активе Сойлыбаева 11 побед в 11-ти боях на профессиональном ринге.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

«Зенит» прокомментировал интерес к Исламхану

Мэнни Пакьяо: «Настоящий бой - это Головкин против Альвареса, а бой Макгрегора и Мейвезера будет скучным»

Экс-соперник Пакьяо сделал прогноз на бой Головкин - Альварес