Сойлыбаев начал подготовку к защите пояса WBC International
Звезда мирового профессионального бокса Бекман Сойлыбаев начал свою подготовку к защите чемпионского пояса WBC International во втором полулегком весе и вчера провел первый
спарринг-встречу в Астане, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Бекман провел тренировку в боксерском зале «Ali Gym club» по приглашению своего друга Миржана Рахимжанова, который после окончании любительской боксерской карьеры занялся тренерской деятельностью, и сейчас подумывает о профессиональной карьере.
Бекман провел спарринги с Миржаном Рахимжановым и отработал некоторые элементы из своего арсенала.
Напомним, что Бекман Сойлыбаев — обладатель чемпионского пояса WBC International во втором полулегком весе, входит в ТОП-25 боксеров по линии WBC в этом весе и в конце лето планирует защиту данного пояса в поединке с аргентинцем Орацио Кабралом (19−0−1, 8КО). Сейчас в активе Сойлыбаева 11 побед в 11-ти боях на профессиональном ринге.
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