Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30215756/
28 июня 2017, 12:54 | Бокс | Советский спорт

20 лет без уха. Годовщина самого скандального боксерского боя

Ровно 20 лет назад, 28 июня 1997 года состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе, о котором слышал буквально каждый человек на планете.

Ровно 20 лет назад 28 июня 1997 года состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе о котором слышал буквально каждый человек на планете. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Скандал, которым запомнился тот поединок, не оставил равнодушным никого. Майк Тайсон в конце третьего раунда откусил Эвандеру Холифилду часть правой ушной раковины (дарвинов бугорок).

На видео видно, как Холифилд закричал и запрыгал от боли, хотя ни рефери, ни зрители даже и не поняли что произошло. После небольшой паузы поединок возобновился, но не надолго — Тайсон решил, ради симметрии, подравнять и левое ухо.

В перерыве между третьим и четвертым раундом на ринге возникла потасовка, что пришлось вмешаться охранникам и полиции. По итогам боя Майк Тайсон был дисквалифицирован, а Холифилд объявлен победителем боя. Любопытен тот факт, что откусанный кусочек уха все же смогли найти и тем же вечером в больнице пришить обратно.

Позже, когда у Тайсона спрашивали, зачем он это сделал, Майк не смог дать вразумительного ответа. Объяснил свое поведение эмоциями, которые он тогда еще не умел контролировать. Эвандер в оценке случившегося был более остроумен. По его мнению, Тайсон очень хотел поскорее закончить бой, потому что боялся побывать в нокауте.

Несмотря на неприятную ситуацию и шумиху, которую в 97 году раздула пресса вокруг нее, оба великих боксера сохранили приятельские отношения.

Через неделю после боя боксеры случайно столкнулись в лифте на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Оказавшиеся свидетелями этого рандеву люди были уверены, что сейчас начнется драка. Но боксеры посмотрели друг на друга, и Тайсон спросил: «Эй, с тобой все в порядке?» Холифилд кивнул. Это было воспринято, как если бы Майк попросил прощения, а Эвандер его принял.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Поветкину простили допинг

Поветкину простили допинг

Бывший «регулярный» чемпион мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин вернулся в рейтинги WBA и WBO, откуда ранее был исключен на фоне допингового скандала. По словам промоутера россиянина Андрея Рябинского, на кону субботнего боя с украинцем Андреем Руденко в Москве будут стоять интернациональные титулы этих организаций.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Футбол в России – это похороны. Что пишут в Германии о Кубке конфедераций