20 лет без уха. Годовщина самого скандального боксерского боя

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Скандал, которым запомнился тот поединок, не оставил равнодушным никого. Майк Тайсон в конце третьего раунда откусил Эвандеру Холифилду часть правой ушной раковины (дарвинов бугорок).

На видео видно, как Холифилд закричал и запрыгал от боли, хотя ни рефери, ни зрители даже и не поняли что произошло. После небольшой паузы поединок возобновился, но не надолго — Тайсон решил, ради симметрии, подравнять и левое ухо.

В перерыве между третьим и четвертым раундом на ринге возникла потасовка, что пришлось вмешаться охранникам и полиции. По итогам боя Майк Тайсон был дисквалифицирован, а Холифилд объявлен победителем боя. Любопытен тот факт, что откусанный кусочек уха все же смогли найти и тем же вечером в больнице пришить обратно.

Позже, когда у Тайсона спрашивали, зачем он это сделал, Майк не смог дать вразумительного ответа. Объяснил свое поведение эмоциями, которые он тогда еще не умел контролировать. Эвандер в оценке случившегося был более остроумен. По его мнению, Тайсон очень хотел поскорее закончить бой, потому что боялся побывать в нокауте.

Несмотря на неприятную ситуацию и шумиху, которую в 97 году раздула пресса вокруг нее, оба великих боксера сохранили приятельские отношения.