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https://sport.mail.ru/news/boxing/30215725/
28 июня 2017, 12:43 | Бокс | Sports.kz

Титул WBC будет на кону боя Головкин — Альварес, несмотря на протесты «Канело»

По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, их организация намерена поставить свой титул на кон поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса несмотря на разногласия с мексиканцем, сообщает Sports.kz.

По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио <span class=error>Сулеймана</span> их организация намерена поставить свой титул на кон поединка Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса несмотря на разногласия с мексиканцем сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ранее «Канело» заявлял, что не желает бороться за титул чемпиона мира WBC в среднем весе в бою с Геннадием Головкиным и вообще иметь каких-либо дел с Советом.

— Я хотел бы встретиться с Саулем. Бокс — прекрасный вид спорта. Я уверен, что какая-то информация просто дошла до него неправильно, и его отношение к нам неверно. Он является идолом для Мексики и великолепным боксером, поэтому между нами не должно быть дистанции. Мы дружим с ним давно, и он дважды был чемпионом под эгидой WBC. Нам лишь нужно встретиться, все выяснить и двигаться дальше.

Пояс имеет значение для боксера. Головкин будет защищать свой титул. Мы санкционируем бой, и победитель станет чемпионом мира WBC. И если кто-то не захочет его принимать, то это решение уже выйдет за рамки нашей организации. Правила понятны, боксер может освободить титул, и он будет считаться вакантным, — цитирует Boxingscene.com Сулеймана.

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