Титул WBC будет на кону боя Головкин — Альварес, несмотря на протесты «Канело»
По словам президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, их организация намерена поставить свой титул на кон поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса несмотря на разногласия с мексиканцем, сообщает Sports.kz.
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Ранее «Канело» заявлял, что не желает бороться за титул чемпиона мира WBC в среднем весе в бою с Геннадием Головкиным и вообще иметь
— Я хотел бы встретиться с Саулем. Бокс — прекрасный вид спорта. Я уверен, что
Пояс имеет значение для боксера. Головкин будет защищать свой титул. Мы санкционируем бой, и победитель станет чемпионом мира WBC. И если
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