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Ранее «Канело» заявлял, что не желает бороться за титул чемпиона мира WBC в среднем весе в бою с Геннадием Головкиным и вообще иметь каких-либо дел с Советом.

— Я хотел бы встретиться с Саулем. Бокс — прекрасный вид спорта. Я уверен, что какая-то информация просто дошла до него неправильно, и его отношение к нам неверно. Он является идолом для Мексики и великолепным боксером, поэтому между нами не должно быть дистанции. Мы дружим с ним давно, и он дважды был чемпионом под эгидой WBC. Нам лишь нужно встретиться, все выяснить и двигаться дальше.