Геннадий Головкин: Мы c «Канело» были друзьями прежде и будем ими после боя

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— Мы были друзьями прежде и будем ими после поединка. В этом бою много драмы. Мексиканский стиль — это как бонус. Я чувствую себя как Супермэн, — цитирует GGG Boxingnews24.com.