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28 июня 2017, 12:42 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Мы c «Канело» были друзьями прежде и будем ими после боя

Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин отметил, что они с Саулем Альваресом являются соперниками исключительно на ринге, а не за его пределами, сообщает Sports.kz.

Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий <span class=error>Головкин</span> отметил что они с <span class=error>Саулем</span> Альваресом являются соперниками исключительно на ринге а не за его пределами сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Мы были друзьями прежде и будем ими после поединка. В этом бою много драмы. Мексиканский стиль — это как бонус. Я чувствую себя как Супермэн, — цитирует GGG Boxingnews24.com.

Очный поединок боксеров состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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