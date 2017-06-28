Геннадий Головкин: Мы c «Канело» были друзьями прежде и будем ими после боя
Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин отметил, что они с Саулем Альваресом являются соперниками исключительно на ринге, а не за его пределами, сообщает Sports.kz.
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— Мы были друзьями прежде и будем ими после поединка. В этом бою много драмы. Мексиканский стиль — это как бонус. Я чувствую себя как Супермэн, — цитирует GGG Boxingnews24.com.
Очный поединок боксеров состоится 16 сентября на
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