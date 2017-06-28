Президент WBC ответил на протест «Канело» по поводу титула организации в бою с Головкиным

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«Я бы хотел встретиться с Саулем. Бокс — прекрасный вид спорта, и я убежден, что до боксёра просто неправильно донесли какую-то информацию, и потому его чувства по отношению к нам не верны. «Канело» — кумир Мексики, замечательный боксёр, и между нами не должно быть никаких распрей. Мы дружили с ним долгие годы, он дважды был чемпионом по нашей версии, и было бы неправильным дистанцироваться друг от друга. Нам нужно встретиться, поговорить, все прояснить и двигаться дальше.

Чемпионский пояс очень важен для боксера. Головкин будет защищать титул, мы санкционируем бой, и победитель станет чемпионом WBC. А если кто-то не хочет владеть титулом, то не в наших силах это изменить. В правилах черным по белому написано, что боксер может оставить титул вакантным, — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Ранее стало известно, что WBC решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и «Канело», который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.

Напомним, «Канело» владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным, и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.

Ожидается, что на кону поединка 16 сентября будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.