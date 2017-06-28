Президент WBC ответил на протест «Канело» по поводу титула организации в бою с Головкиным
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что титул чемпиона мира по версии организации будет стоять на кону поединка казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), несмотря на протест мексиканца.
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«Я бы хотел встретиться с Саулем. Бокс — прекрасный вид спорта, и я убежден, что до боксёра просто неправильно донесли
Чемпионский пояс очень важен для боксера. Головкин будет защищать титул, мы санкционируем бой, и победитель станет чемпионом WBC. А если
Ранее стало известно, что WBC решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и «Канело», который состоится 16 сентября в
При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром
Напомним, «Канело» владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным, и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.
Ожидается, что на кону поединка 16 сентября будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.
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