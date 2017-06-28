WBA назначила промоутерские торги по реваншу н’Жикам — Мурата
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила на 7 июля промоутерские торги на право организации боя за титул регулярного чемпиона мира в среднем весе между французом Хассаном н" Дамом н’Жикамом и японцем Риото Муратой, сообщает BoxingScene.
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20 мая н’Жикам завоевал вакантный титул WBA в бою с Муратой, одержав победу разделённым решением судей. Однако многие независимые эксперты зафиксировали преимущество Мураты. Двое боковых судей Хуберт Ёрл и Густаво Падилья были отстранены на шесть месяцев за судейство в этом бою. В итоге было решено провести
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