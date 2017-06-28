Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30215507/
28 июня 2017, 12:27 | Бокс | Чемпионат.com

WBA назначила промоутерские торги по реваншу н’Жикам — Мурата

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила на 7 июля промоутерские торги на право организации боя за титул регулярного чемпиона мира в среднем весе между французом Хассаном н" Дамом н’Жикамом и японцем Риото Муратой, сообщает BoxingScene.

Этот бой будет носить статус матча-реванша.

20 мая н’Жикам завоевал вакантный титул WBA в бою с Муратой, одержав победу разделённым решением судей. Однако многие независимые эксперты зафиксировали преимущество Мураты. Двое боковых судей Хуберт Ёрл и Густаво Падилья были отстранены на шесть месяцев за судейство в этом бою. В итоге было решено провести матч-реванш.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО