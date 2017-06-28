Этот бой будет носить статус матча-реванша.



20 мая н’Жикам завоевал вакантный титул WBA в бою с Муратой, одержав победу разделённым решением судей. Однако многие независимые эксперты зафиксировали преимущество Мураты. Двое боковых судей Хуберт Ёрл и Густаво Падилья были отстранены на шесть месяцев за судейство в этом бою. В итоге было решено провести матч-реванш.