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28 июня 2017, 12:00 | Бокс | Vesti.kz

Одержавший 21 победу на профи-ринге казахстанец рассказал о подготовке к бою с нокаутером из Аргентины

26-летний боксер-профессионал Жанкош Тураров (21−0−0, 15 КО), выступающий в полусреднем весе, рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к бою, который пройдет 21 июля в США.

Поединок пройдет 21 июля в США. Увеличить
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— У аргентинца Бруно Леонардо Ромэя хороший рейтинг. Что скажете о нем как о боксере?

— Пока ничего сказать не могу конкретного. Да, рейтинг у него достойный. Будем его разбирать и готовиться. Приложу все усилия, чтобы выиграть эту встречу и показать зрелищный бокс.

— А как будет проходить сама подготовка?

— Я начал ее две недели назад. Через пару дней отправлюсь в США, где продолжу тренировочный процесс. Базой тренировок станет боксерский зал в Майами. Тут буду «подводить» себя к поединку.

— Каждый соперник обсуждается болельщиками, и когда появляется такой хороший соперник, это радует. Как появился такой вариант?

— Я не могу сказать точно. Это мои промоутеры организовали. И я сам сегодня только узнал, кто будет моим соперником.

— Статистика и агрессивный стиль боксирования соперника позволяют надеяться, что поединок будет зрелищным.

— Я и сам так думаю. Настраиваюсь показать свой лучший бокс.

Напомним, поединок между казахстанцем Жанкошем Тураровым и аргентинцем Бруно Леонардо Ромэем (21−4−0, 18 КО) пройдет 21 июля. 26-летний Тураров в своем последнем поединке техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая, а его будущий аргентинский соперник нокаутировал соотечественника Мартина Алехандро Куроски.

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