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https://sport.mail.ru/news/boxing/30215115/
28 июня 2017, 11:59 | Бокс | «Газета.Ру»

Пакьяо: Бой Мейвезер — Макгрегор может быть скучным

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо не будет смотреть бой Флойда Мейвезера и чемпиона UFC Конора Макгрегора, передает RT.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> не будет смотреть бой <span class=error>Флойда</span> Мейвезера и чемпиона UFC <span class=error>Конора</span> Макгрегора передает RT. Увеличить
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«Настоящий бой и лучший бой — это поединок Альварес — Головкин. Лучший будет драться с лучшим, и это тот поединок, который я буду смотреть. Что касается встречи Мейвезера и Макгрегора, то у Конора нет никаких шансов.

Вообще-то все это может быть очень скучно. Макгрегор не сможет донести до Флойда хоть один полноценный удар. Да и как он сможет? У него нет никакого опыта в профессиональном боксе, — цитирует спортсмена MMAJunkie.
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