Пакьяо: Бой Мейвезер — Макгрегор может быть скучным
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо не будет смотреть бой Флойда Мейвезера и чемпиона UFC Конора Макгрегора, передает RT.
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«Настоящий бой и лучший бой — это поединок Альварес — Головкин. Лучший будет драться с лучшим, и это тот поединок, который я буду смотреть. Что касается встречи Мейвезера и Макгрегора, то у Конора нет никаких шансов.
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