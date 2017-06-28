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«Настоящий бой и лучший бой — это поединок Альварес — Головкин. Лучший будет драться с лучшим, и это тот поединок, который я буду смотреть. Что касается встречи Мейвезера и Макгрегора, то у Конора нет никаких шансов.