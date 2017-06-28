Американский боксер Франко вышел из комы
Американский боксер Даниэль Франко, получивший тяжелую травму головы в поединке против Хосе Харо, вышел из состояния комы, передает RT.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова отца спортсмена.
Несмотря на то, что Даниэль уже переведен в реабилитационный центр, ему тяжело говорить, ходить, считать и держать предметы в руках.
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