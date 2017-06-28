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https://sport.mail.ru/news/boxing/30214247/
28 июня 2017, 10:57 | Бокс | «Газета.Ру»

Американский боксер Франко вышел из комы

Американский боксер Даниэль Франко, получивший тяжелую травму головы в поединке против Хосе Харо, вышел из состояния комы, передает RT.

Американский боксер <span class=error>Даниэль</span> Франко получивший тяжелую травму головы в поединке против Хосе <span class=error>Харо</span> вышел из состояния комы передает RT. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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Об этом сообщает ESPN со ссылкой на слова отца спортсмена.

Несмотря на то, что Даниэль уже переведен в реабилитационный центр, ему тяжело говорить, ходить, считать и держать предметы в руках.
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