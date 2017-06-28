В белорусском боксе решили делать ставку на молодых и не ошиблись

Постоянно находясь в движении и в поиске, Дмитрий Павлович не дает спать и всем, кто попадает под воздействие его харизмы и неутомимой энергичности: прикемаришь на секунду — тут же встряхнет мощным хуком новых идей. В боксе терять внимание и концентрацию вообще нельзя, а в нынешней ситуации и подавно. В белорусском боксе идет обновление, которое призвано вывести этот очень популярный некогда в Беларуси спорт на новый виток развития. Вернуть былые традиции и результаты — это лишь начальная задача. Завершившийся на днях в Харькове чемпионат Европы был для нас непрост, но показал: путь развития выбран верный и сворачивать с него никто не собирается.

— Задача стояла вернуться с медалью, и мы ее выполнили — у Евгения Кармильчика бронза. Но дело даже не в этой награде, а в общей тенденции: команда прогрессирует. История и бокс не любят сослагательного наклонения, но все же скажу: медаль и, полагаю, золотая, должна была достаться нам в категории до 69 килограммов, в которой боксирует Павел Костромин. В 1/8 финала Паша дрался с Василием Белоусом из Молдовы и первый раунд провел блестяще. Если бы продолжил бой в той же манере и дальше, то победил бы без всяких вопросов. Но он зачем-то кинулся соперника добивать, ввязался в драку. Как итог — получил рассечение и был снят с боя.



— Это невезение?