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https://sport.mail.ru/news/boxing/30213854/
28 июня 2017, 10:30 | Бокс | СБ - Беларусь сегодня

В белорусском боксе решили делать ставку на молодых и не ошиблись

С тех пор как Дмитрий Тихомолов возглавил Белорусскую федерацию бокса, на ринге не стихает оживление.

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Постоянно находясь в движении и в поиске, Дмитрий Павлович не дает спать и всем, кто попадает под воздействие его харизмы и неутомимой энергичности: прикемаришь на секунду — тут же встряхнет мощным хуком новых идей. В боксе терять внимание и концентрацию вообще нельзя, а в нынешней ситуации и подавно. В белорусском боксе идет обновление, которое призвано вывести этот очень популярный некогда в Беларуси спорт на новый виток развития. Вернуть былые традиции и результаты — это лишь начальная задача. Завершившийся на днях в Харькове чемпионат Европы был для нас непрост, но показал: путь развития выбран верный и сворачивать с него никто не собирается.

— Задача стояла вернуться с медалью, и мы ее выполнили — у Евгения Кармильчика бронза. Но дело даже не в этой награде, а в общей тенденции: команда прогрессирует. История и бокс не любят сослагательного наклонения, но все же скажу: медаль и, полагаю, золотая, должна была достаться нам в категории до 69 килограммов, в которой боксирует Павел Костромин. В 1/8 финала Паша дрался с Василием Белоусом из Молдовы и первый раунд провел блестяще. Если бы продолжил бой в той же манере и дальше, то победил бы без всяких вопросов. Но он зачем-то кинулся соперника добивать, ввязался в драку. Как итог — получил рассечение и был снят с боя.

— Это невезение?

— Скорее безалаберность. Тактическая задача стояла ясная: работать избирательно, на контратаках, на опережение. Костромин — очень «деликатный» боксер, ходить в атаку не умеет. С ним очень тяжело боксировать, у него своеобразный стиль, и этим нужно пользоваться. Паша своей нестандартностью ставит соперников в тупик, ломает их. А тут зачем-то скатился на примитивизм.

— Что скажите о Евгении Кармильчике? 19-летний парень удивил?

— Левая у него бесподобная! Как он ею бьет, зачем и почему именно в тот момент, когда, казалось бы, бить не нужно и нельзя, этого не могут объяснить ни он сам, ни его тренеры. А Женя попадает и соперники падают!

— Жаль, что в полуфинале он уступил опытному россиянину Василию Егорову. Показалось, что судьи чуть обидели Евгения, нет?

— Боксировал он очень достойно. Егоров Кармильчика просто обыграл. Жене не хватило опыта, он только вышел на взрослый ринг, а тут в соперниках серебряный призер чемпионата мира и действующий чемпион Европы. Но уже в третьем раунде Кармильчик подбирал к Егорову ключи, еще чуть-чуть — и победил бы. Евгения очень расстроило это поражение, но я его успокоил: на чемпионате мира обязательно возьмем реванш.

— В чем уникальность Кармильчика?

— Крепкий, сбитый, с хорошим ударом. В 49 килограммах все маленькие, юркие, летают по рингу и наносят много ударов. Женя другой. Действует играючи, финтит и бьет избирательно. Отлично чувствует дистанцию. Многого, конечно, он еще не умеет. Но я думаю, что мы с тренерским штабом это дело поправим. Парень с большой перспективой. Я вам так скажу: нокаутов в весе 49 кило почти не бывает, и когда Женя мастерски уложил на настил ринга в четвертьфинале турка, о нем заговорили все. Причем в нокдауны своих соперников Кармильчик посылал практически в каждом бою — левая колотуха у парня просто сумасшедшая, бьет, как тяжеловес. Болельщики были в восторге.

— В шаге от медалей остановились также Владислав Смягликов и Михаил Долголевец.

— У Смягликова очень интересная история, он своего рода самородок. Боксом пошел заниматься пару лет назад, уже будучи практически взрослым мужчиной. Просто записался в платную группу. Там его заприметил наш тренер Виктор Баранов. А потом и Валерий Корнилов внимание обратил. Влад заявился на Кубок Беларуси и среди профессионалов выглядел очень уверенно. Дальше — больше: поехал на турнир в Болгарию и провел четыре классных боя, во всех победил. А на чемпионате Беларуси выиграл у Сергея Новикова, который уже давно в обойме сборной. Но в чемпионате Европы сказалась его неопытность, чувствуется нехватка базовой школы, боксерских знаний и умений. У него противник в четвертьфинале был левша, и Смягликов просто не сумел подобрать к нему ключи, не хватило арсенала действий.

— Никак не вернется на победную орбиту Асанов. Зная боксерский талант Дмитрия, это, признаться, печалит и тревожит. В чем тут, на ваш взгляд, дело?

— Я считаю, что Диме нужно в своей работе пользоваться опытом других тренеров. У него прекрасная скорость, отменная реакция, очень быстрые ноги. Но к этому необходимо добавить физическую готовность, которая пока откровенно хромает. Он зачем-то при подготовке бегает марафоны… Это странно, ведь в боксе гораздо более ценны спринты — 100 и 60 метров, прыжки с места в длину… Нужно пересмотреть работу. А боксер Асанов великолепный, и мы, конечно, продолжаем в него верить.

— Ну и в целом, Дмитрий Павлович, какие выводы вы сделали после чемпионата Европы?

— Выводы просты: и дальше будем двигаться намеченным курсом. А именно: обновлять команду.

s_kanashyts@sb.by

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