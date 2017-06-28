Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с «Канело» по сравнению с боем против Джейкобса

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«Дэнни Джейкобс был физически крупнее, тяжелее и работал быстрыми комбинациями. Как сказал Геннадий, ему не придется на ринге искать «Канело». Джейкобс двигался совсем немного, часто используя углы и боковые движения.

Мексиканский стиль — это бонус для фанатов. Поединок с Альваресом будет более захватывающим. «Канело» не будет отступать, как и Головкин. Это не будет скучный бой на 12 раундов, — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке. При этом GGG впервые в карьере провел 12 раундов. Портал Boxingnews24.com признал их бой «Разочарованием года».