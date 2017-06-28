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https://sport.mail.ru/news/boxing/30213656/
28 июня 2017, 10:18 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с «Канело» по сравнению с боем против Джейкобса

Промоутер Том Леффлер уверен, что противостояние его подопечного — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) выйдет зрелищнее, чем мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

Леффлер отметил что GGG не придется искать на ринге соперника. Увеличить
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«Дэнни Джейкобс был физически крупнее, тяжелее и работал быстрыми комбинациями. Как сказал Геннадий, ему не придется на ринге искать «Канело». Джейкобс двигался совсем немного, часто используя углы и боковые движения.

Мексиканский стиль — это бонус для фанатов. Поединок с Альваресом будет более захватывающим. «Канело» не будет отступать, как и Головкин. Это не будет скучный бой на 12 раундов, — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке. При этом GGG впервые в карьере провел 12 раундов. Портал Boxingnews24.com признал их бой «Разочарованием года».

Поединок между Головкиным и «Канело» назначен на 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В США телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций.
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