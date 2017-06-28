Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с «Канело» по сравнению с боем против Джейкобса
Промоутер Том Леффлер уверен, что противостояние его подопечного — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) выйдет зрелищнее, чем мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
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«Дэнни Джейкобс был физически крупнее, тяжелее и работал быстрыми комбинациями. Как сказал Геннадий, ему не придется на ринге искать «Канело». Джейкобс двигался совсем немного, часто используя углы и боковые движения.
Мексиканский стиль — это бонус для фанатов. Поединок с Альваресом будет более захватывающим. «Канело» не будет отступать, как и Головкин. Это не будет скучный бой на 12 раундов, — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей в марте этого года в
Поединок между Головкиным и «Канело» назначен на 16 сентября в
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