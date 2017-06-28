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НЕПРИЯЗНИ К РОССИЯНАМ В США НЕТ

— Мой коллега Сергей Ващенко разговаривал с вами год назад. Расскажите, что за это время у вас изменилось в карьере, в тренировках, в жизни.

— Продолжаю тренироваться в зале Абеля Санчеса (известный тренер — прим. ред.). За год провел три боя. Сейчас я занимаю четвертое место в рейтинге IBF (Международная боксерская федерация — прим. ред.), и на данный момент ведутся переговоры с номером три Карлосом Окампо за право стать обязательным претендентом на пояс IBF.

— Вы живите в двух странах. Если брать суммарно, сколько времени вы провели в США с 2013 года?

— Сколько времени провел в США первые годы точно не скажу. В 2015 году прожил там восемь месяцев, в 2016 — полгода. 2017 год — еще покажет.

— Привыкли к повседневной жизни в США?

— Никакого дискомфорта. К приезжим и русским в частности в США относятся неплохо. Неприязни нет.

— Видел ваши фотографии. Вы были у статуи Свободы, на Бродвее, у Бруклинского моста. Что больше всего впечатлило или запомнилось?

— Я был в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Нью-Йорке. Наверное, самые знаменитые города США. Ив се они очень разные и очень интересные.

Лас-Вегас — это гостиницы, казино. Очень много достопримечательностей со всего света: от Эйфелевской башни до египетской пирамиды. Лос-Анджелес сам по себе очень красивый. Всегда прекрасно знают про Голливуд.

— На улице знаменитостей встречали?

— На улице — нет. Но мы жили рядом с местом, где проходила церемония вручения премии Оскар. После тренировки вечером я гулял и видел, как звезды туда подъезжали и шли по красной дорожке. Знаменитостей было много. Удивило, что среди актеров был и Флойд Мэйвезер.

«РОДИНА-МАТЬ» КРУЧЕ СТАТУИ СВОБОДЫ

— А чем запомнился Нью-Йорк?

— Посетить этот город было моей мечтой, как и провести бой там. Две мои мечты исполнились, когда я узнал, что не просто проведу бой в Нью-Йорке, а сделаю это именно на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

На тот бой (против Эда Паредеса в мае 2017 года — прим.ред.) прилетела моя жена. После поединка мы гуляли по Нью-Йорку четыре дня. В первый же день обошли весь Манхэттен туда и обратно, а это порядка 30 километров.

Очень понравился Центральный парк. Понравилось прогулка на катере до статуи Свободы. Кстати, она не такая крутая как наша «Родина-мать», но тоже впечатляет. И, конечно, знаменитый Бруклинский мост.

— А откуда возникла мечта про Нью-Йорк?

— Я был пролетом в Нью-Йорке четыре года назад. У меня там жили друзья. Я прилетел туда из Мексики, они меня забрали. Мы провели вечер в Нью-Йорке. Утром я улетел в Россию.

Мне там понравилось, но это был только один вечер, и было темно. Не все разглядел. Но все понравилось. Захотелось побывать там днем.

МОЕМУ СОПЕРНИКУ ПРОСТРЕЛИЛИ ЛАДОНИ И НОГУ

— Насколько хорошо овладели английским языком?

— Не могу сказать, что хорошо говорю….

— Лучше чем Виталий Мутко?

— Чуть-чуть лучше, — смеется. — У меня нет проблем с тренером и ребятами по залу, но есть проблемы, когда приходится разговаривать с репортерами. Тут моего словарного запаса не хватает.

— Насколько США отличается от того, что мы видим в фильмах? Бандитские разборки, нападение инопланетян и все, что мы любим.

— В жизни все не так, как показывают в фильмах. Спокойная обстановка. Я сам ничего такого не видел. Но была ситуация, когда я приехал готовиться к одному из боев, и буквально через неделю мне сообщили, что моего соперника подстрелили. Прострелили обе ладони и ногу.

— Видимо, специально.

— Да. Причем это было в городе Омаха. Я в этом городе боксировал. Это далеко не бандитский город, я бы даже назвал его пенсионерским. Но даже там такое возможно.

И еще удивило, что чуть ли не у каждого второго американца в доме хранится пистолет. Почти каждый может легко получить разрешение на хранение оружия дома.

— Понятно, что по ресторанам вы не ходите. Но если что-то из еды, чего в США вам не достает? Может, не еды, а других вещей?

— Ничего такого не испытывал. В Америке выбор богатый. Одно из моих любимый блюд — стейк. Там он очень вкусный, а вот в России найти хороший стейк — проблема.

ДРАЛСЯ НА УЛИЦЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

— Сергей Ковалев рассказывал, что первые деньги в США ему удалось заработать где-то после 15 поединка, а до этого он жил в долг. Как было у вас?

— В отличие от Сергея я профессиональную карьеру начинал в России и провел много боев. Первый поединок в США стал для меня 22 в карьере, а первый хороший гонорар получил после боя с канадцем Микаэлем Зевски в 2015 году. Это был бой за титул чемпиона Северной Америки.

— Кстати, у вас и у Ковалева практически одинаковые были мотивы для занятий бокса — защитить себя. Неужели Челябинск настолько опасный город?

— Не скажу, что опасный. Но я родом с Миасса и рос в старой части города. Те, кто с Миасса, поймут, — смеется Константин. — Дело не в опасности. Тогда было другое время. Если сейчас из молодежи от шести до 15 лет на улице не встретишь никого, раньше мы проводили время только на улице. Не было компьютеров и телефонов. Хочешь — не хочешь, в спорах приходилось что-то доказывать. Мы были маленькие и задиристыми, и еще хотели доказать, что мы = сильные. Конфликты происходили часто. Приходилось применять силу. Я дрался на улице каждый день.

— Серьезные драки или детские?

— Детские, конечно. Мы выходили на площадку….

— …и от нечего делать…

— Да. Был у нас свой рефери. Чуть постарше нас пацан. Говорил: «Бокс». И начиналось.

СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРЕСМОТРЕЛ ЧЕТЫРЕ РАЗА

— К 24 годам у вас 32 боя. Но все-таки несколько странным кажется выбор ваших соперников. За последнее время вы встретились с крепкими Стивом Клаггеттом, Микаелом Зевски и Брэдом Сомолоном. Но в этот же период были Рамсес Агатон, Сильвио Ортис и Эд Паредес, послужные списки которых не впечатляют. Почему ваша карьера развивается именно так?

— Более слабые соперники нужны были для рейтинговых боев. Ближе к титулам уже встречался с такими ребятами как Зевки и Соломон. Чтобы расти дальше, нужно было пройти их. Дошел до четвертого места рейтинга. И сейчас для меня важно пройти третьего номера — Карлоса Окампо.

— Я видел два ваших последних боя. В прошлогоднем поединке с Сильвио Ортисом было полное ваше преимущество. В недавней встрече с Эдом Паредесом вы выиграли, но соперник временами удачно действовал левым боковым ударом.

— Да, зацепил пару раз. Было.

— Вопрос состоит из двух частей, есть или какая-то польза от боев с соперником, над которым вы владеет полным преимущес твом, и какие выводы и корректировки вы вносите после боев с соперниками, которые находят ваши слабые стороны?

— В любом случае делаю работу над ошибками. Смотрю свой бой ни один и даже не два раза. Изучаю, над чем можно поработать, что получается хорошо и что делаю плохо. В результате я делаю упор на определенное действие, удар или комбинацию.

— Сколько раз вы пересмотрели свой последний бой с Паредесом?

— Посмотрел четыре раза. Могу сказать, что я был очень скован. Не хватало скорости. Произвел анализ и постараюсь выйти на следующий бой более раскованным. Буду работать над защитой, скоростью и постановкой более жесткого удара.

Я В ШАГЕ ОТ ТИТУЛЬНОГО БОЯ

— Следующий бой планируется с Карлосом Окампо. На какой стадии идут переговоры?

— Если переговоры пройдут хорошо, бой состоится в сентябре.

— Вам хватит двух с половиной месяцев на подготовку?

— Для меня это оптимальное время на подготовку.

— Как охарактеризуется этого боксера?

— Уже посмотрел два его боя. Хороший боксер, одного со мной роста, с длинными руками. Хлесткий и размашистый удар. Хорошая скорость и защита. Подвижный. Хорошо видит удар и защищается корпусом. Очень серьезно настраиваюсь на бой с ним.

— Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс произвел серьезное впечатление по боям с Крисом Алгиери, Леонардом Бунду и Келлом Бруком. Все бои завершились досрочно. Насколько готовы вы к такой оппозиции?

— Уже был разговор на тему боксировать с ним. Я в шаге от этого боя.

— Чувствуете, что он вам по зубам?

— Да. Считаю, что мы находимся примерно на одном уровне. Хочу встретиться с ним, но пока думаю о том, чтобы выиграть бой за звание обязательного претендента.

— В полусреднем весе много известных боксеров — от Мэнни Пакьяо и Кита Турмана до Андре Берто и Лукаса Матиссе. С кем бы вам хотелось встретиться?

— Образцом для подражания для меня всегда был Мэнни Пакьяо. Бой с ним — предел моих мечтаний.

— Пакьяо победит Джеффа Хорна?

— Да. Сейчас Мэнни находится в одной из лучших своих форм.

— Видел фотографию вас с Костей Цзю. Вы говорили, что он ваш кумир. Где встретились? Какое впечатление он нас произвел, и о чем говорили?

— Встретились Москве на бое Дениса Шафикова с Ричардом Комми. Костей Цзю посетил этот вечер. В целом, мы с ним не поговорили. Просто подошел к нему и сфотографировался. Поблагодарил и ушел.

— В вашем лагере много известных боксеров Денис Шафиков, Мурат Гассиев и Геннадий Головкин. Самая близкая дружба с Шафиковым?

— Да. Хочу пожелать ему удачи перед предстоящим титульным боем с Робертом Истером. Желаю ему выиграть пояс чемпиона мира и привезти его домой. Денис очень сильно мотивирован и хочет выиграть этот бой.

С ГОЛОВКИНЫМ НЕ СПАРРИНГОВАЛ И СЛАВА БОГУ

— Как охарактеризуете Геннадия Головкина?

— Гена — очень доброжелательный человек. Я его знал как чемпиона мира и большую знаменитость. Но когда приехал в зал, был приятно удивлен увидеть простого и приятного в общении человека. Более того, он дает много ценных советов на тренировках. Показывает комбинации и упражнения. И тренироваться с ним в зале одно удовольствие.

— Ковалев как-то сказал, что тренируясь в США, больше всех тренеров ему помог именно Головкин.

— Он прав. Может, Ковалев как более опытный боксер, от тренеров ничего нового не получал, но я от каждого тренера получаю что-то новое.

— Спарринговали ли с Головкиным?

— Слава богу, нет, — смеется. — Я на две весовые категории легче Гены, а он спаррингует с боксерами, которые на одну или две категории больше его.

— Кто их ваших спарринг-партнеров впечатлил больше остальных?

— Два раза готовился с Шейном Мозли. И вот от него узнал очень много «фишек» и приемчиков. После спаррингов мы снимали амуницию, и он три-четыре раунда показывал мне свои наработки. Показал, как работать на ближней и дальней дистанции, как работать корпусом, как работать ногами. Было познавательно узнать, как он сковывает своих соперников.

В одном раунде он так «завязал» мне руки, что выходя на следующий раунд, я не мог их поднять. При этом он практически ничего не делал. И в то же время не давал мне работать. У меня руки болели так, будто их отбили палкой, хотя он не бил, а просто «вязал».

— Какой тренер Абель Санчес? Ковалев рассказывал, что он всех боксеров под одну гребенку тренирует. Нет индивидуального подхода.

— В целом, у Санчеса есть своя универсальная методика. Что касается меня, я — высокий боксер для своей весовой категории, у меня длинные руки. У меня должна быть немного другая работа. И я ее делаю. И он мне не говорит поперек. Не заставляет идти напролом и драться. Он хочет, чтобы я давил, поджимал и выдергивал соперника на себя. Я должен держать в напряжении соперника, а это немного иное, чем просто идти вперед и бить. Санчес не запрещает работать в манере, которая мне комфортна, но просит добавить что-то от себя.

Санчес спокойный, рассудительный. Не слышал, чтобы он повышал голос. Добрый и отзывчивый человек.