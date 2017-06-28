Константин Пономарев: Бой с Пакьяо — предел моих мечтаний
Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, сравнил жизнь в России и США, а также рассказал о планах стать чемпионом мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
НЕПРИЯЗНИ К РОССИЯНАМ В США НЕТ
— Мой коллега Сергей Ващенко разговаривал с вами год назад. Расскажите, что за это время у вас изменилось в карьере, в тренировках, в жизни.
— Продолжаю тренироваться в зале Абеля Санчеса (известный тренер — прим. ред.). За год провел три боя. Сейчас я занимаю четвертое место в рейтинге IBF (Международная боксерская федерация — прим. ред.), и на данный момент ведутся переговоры с номером три Карлосом Окампо за право стать обязательным претендентом на пояс IBF.
— Вы живите в двух странах. Если брать суммарно, сколько времени вы провели в США с 2013 года?
— Сколько времени провел в США первые годы точно не скажу. В 2015 году прожил там восемь месяцев, в 2016 — полгода. 2017 год — еще покажет.
— Привыкли к повседневной жизни в США?
— Никакого дискомфорта. К приезжим и русским в частности в США относятся неплохо. Неприязни нет.
— Видел ваши фотографии. Вы были у статуи Свободы, на Бродвее, у Бруклинского моста. Что больше всего впечатлило или запомнилось?
— Я был в
— На улице знаменитостей встречали?
— На улице — нет. Но мы жили рядом с местом, где проходила церемония вручения премии Оскар. После тренировки вечером я гулял и видел, как звезды туда подъезжали и шли по красной дорожке. Знаменитостей было много. Удивило, что среди актеров был и Флойд Мэйвезер.
«РОДИНА-МАТЬ» КРУЧЕ СТАТУИ СВОБОДЫ
— А чем запомнился
— Посетить этот город было моей мечтой, как и провести бой там. Две мои мечты исполнились, когда я узнал, что не просто проведу бой в
На тот бой (против Эда Паредеса в мае 2017 года — прим.ред.) прилетела моя жена. После поединка мы гуляли по
Очень понравился Центральный парк. Понравилось прогулка на катере до статуи Свободы. Кстати, она не такая крутая как наша «Родина-мать», но тоже впечатляет. И, конечно, знаменитый Бруклинский мост.
— А откуда возникла мечта про
— Я был пролетом в
Мне там понравилось, но это был только один вечер, и было темно. Не все разглядел. Но все понравилось. Захотелось побывать там днем.
МОЕМУ СОПЕРНИКУ ПРОСТРЕЛИЛИ ЛАДОНИ И НОГУ
— Насколько хорошо овладели английским языком?
— Не могу сказать, что хорошо говорю….
— Лучше чем Виталий Мутко?
—
— Насколько США отличается от того, что мы видим в фильмах? Бандитские разборки, нападение инопланетян и все, что мы любим.
— В жизни все не так, как показывают в фильмах. Спокойная обстановка. Я сам ничего такого не видел. Но была ситуация, когда я приехал готовиться к одному из боев, и буквально через неделю мне сообщили, что моего соперника подстрелили. Прострелили обе ладони и ногу.
— Видимо, специально.
— Да. Причем это было в городе Омаха. Я в этом городе боксировал. Это далеко не бандитский город, я бы даже назвал его пенсионерским. Но даже там такое возможно.
И еще удивило, что чуть ли не у каждого второго американца в доме хранится пистолет. Почти каждый может легко получить разрешение на хранение оружия дома.
— Понятно, что по ресторанам вы не ходите. Но если
— Ничего такого не испытывал. В Америке выбор богатый. Одно из моих любимый блюд — стейк. Там он очень вкусный, а вот в России найти хороший стейк — проблема.
ДРАЛСЯ НА УЛИЦЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
— Сергей Ковалев рассказывал, что первые деньги в США ему удалось заработать
— В отличие от Сергея я профессиональную карьеру начинал в России и провел много боев. Первый поединок в США стал для меня 22 в карьере, а первый хороший гонорар получил после боя с канадцем Микаэлем Зевски в 2015 году. Это был бой за титул чемпиона Северной Америки.
— Кстати, у вас и у Ковалева практически одинаковые были мотивы для занятий бокса — защитить себя. Неужели Челябинск настолько опасный город?
— Не скажу, что опасный. Но я родом с Миасса и рос в старой части города. Те, кто с Миасса, поймут, — смеется Константин. — Дело не в опасности. Тогда было другое время. Если сейчас из молодежи от шести до 15 лет на улице не встретишь никого, раньше мы проводили время только на улице. Не было компьютеров и телефонов. Хочешь — не хочешь, в спорах приходилось
— Серьезные драки или детские?
— Детские, конечно. Мы выходили на площадку….
— …и от нечего делать…
— Да. Был у нас свой рефери. Чуть постарше нас пацан. Говорил: «Бокс». И начиналось.
СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРЕСМОТРЕЛ ЧЕТЫРЕ РАЗА
— К 24 годам у вас 32 боя. Но
— Более слабые соперники нужны были для рейтинговых боев. Ближе к титулам уже встречался с такими ребятами как Зевки и Соломон. Чтобы расти дальше, нужно было пройти их. Дошел до четвертого места рейтинга. И сейчас для меня важно пройти третьего номера — Карлоса Окампо.
— Я видел два ваших последних боя. В прошлогоднем поединке с Сильвио Ортисом было полное ваше преимущество. В недавней встрече с Эдом Паредесом вы выиграли, но соперник временами удачно действовал левым боковым ударом.
— Да, зацепил пару раз. Было.
— Вопрос состоит из двух частей, есть или
— В любом случае делаю работу над ошибками. Смотрю свой бой ни один и даже не два раза. Изучаю, над чем можно поработать, что получается хорошо и что делаю плохо. В результате я делаю упор на определенное действие, удар или комбинацию.
— Сколько раз вы пересмотрели свой последний бой с Паредесом?
— Посмотрел четыре раза. Могу сказать, что я был очень скован. Не хватало скорости. Произвел анализ и постараюсь выйти на следующий бой более раскованным. Буду работать над защитой, скоростью и постановкой более жесткого удара.
Я В ШАГЕ ОТ ТИТУЛЬНОГО БОЯ
— Следующий бой планируется с Карлосом Окампо. На какой стадии идут переговоры?
— Если переговоры пройдут хорошо, бой состоится в сентябре.
— Вам хватит двух с половиной месяцев на подготовку?
— Для меня это оптимальное время на подготовку.
— Как охарактеризуется этого боксера?
— Уже посмотрел два его боя. Хороший боксер, одного со мной роста, с длинными руками. Хлесткий и размашистый удар. Хорошая скорость и защита. Подвижный. Хорошо видит удар и защищается корпусом. Очень серьезно настраиваюсь на бой с ним.
— Чемпион мира по версии IBF Эррол Спенс произвел серьезное впечатление по боям с Крисом Алгиери, Леонардом Бунду и Келлом Бруком. Все бои завершились досрочно. Насколько готовы вы к такой оппозиции?
— Уже был разговор на тему боксировать с ним. Я в шаге от этого боя.
— Чувствуете, что он вам по зубам?
— Да. Считаю, что мы находимся примерно на одном уровне. Хочу встретиться с ним, но пока думаю о том, чтобы выиграть бой за звание обязательного претендента.
— В полусреднем весе много известных боксеров — от Мэнни Пакьяо и Кита Турмана до Андре Берто и Лукаса Матиссе. С кем бы вам хотелось встретиться?
— Образцом для подражания для меня всегда был Мэнни Пакьяо. Бой с ним — предел моих мечтаний.
— Пакьяо победит Джеффа Хорна?
— Да. Сейчас Мэнни находится в одной из лучших своих форм.
— Видел фотографию вас с Костей Цзю. Вы говорили, что он ваш кумир. Где встретились? Какое впечатление он нас произвел, и о чем говорили?
— Встретились Москве на бое Дениса Шафикова с Ричардом Комми. Костей Цзю посетил этот вечер. В целом, мы с ним не поговорили. Просто подошел к нему и сфотографировался. Поблагодарил и ушел.
— В вашем лагере много известных боксеров Денис Шафиков, Мурат Гассиев и Геннадий Головкин. Самая близкая дружба с Шафиковым?
— Да. Хочу пожелать ему удачи перед предстоящим титульным боем с Робертом Истером. Желаю ему выиграть пояс чемпиона мира и привезти его домой. Денис очень сильно мотивирован и хочет выиграть этот бой.
С ГОЛОВКИНЫМ НЕ СПАРРИНГОВАЛ И СЛАВА БОГУ
— Как охарактеризуете Геннадия Головкина?
— Гена — очень доброжелательный человек. Я его знал как чемпиона мира и большую знаменитость. Но когда приехал в зал, был приятно удивлен увидеть простого и приятного в общении человека. Более того, он дает много ценных советов на тренировках. Показывает комбинации и упражнения. И тренироваться с ним в зале одно удовольствие.
— Ковалев
— Он прав. Может, Ковалев как более опытный боксер, от тренеров ничего нового не получал, но я от каждого тренера получаю
— Спарринговали ли с Головкиным?
— Слава богу, нет, — смеется. — Я на две весовые категории легче Гены, а он спаррингует с боксерами, которые на одну или две категории больше его.
— Кто их ваших
— Два раза готовился с Шейном Мозли. И вот от него узнал очень много «фишек» и приемчиков. После спаррингов мы снимали амуницию, и он
В одном раунде он так «завязал» мне руки, что выходя на следующий раунд, я не мог их поднять. При этом он практически ничего не делал. И в то же время не давал мне работать. У меня руки болели так, будто их отбили палкой, хотя он не бил, а просто «вязал».
— Какой тренер Абель Санчес? Ковалев рассказывал, что он всех боксеров под одну гребенку тренирует. Нет индивидуального подхода.
— В целом, у Санчеса есть своя универсальная методика. Что касается меня, я — высокий боксер для своей весовой категории, у меня длинные руки. У меня должна быть немного другая работа. И я ее делаю. И он мне не говорит поперек. Не заставляет идти напролом и драться. Он хочет, чтобы я давил, поджимал и выдергивал соперника на себя. Я должен держать в напряжении соперника, а это немного иное, чем просто идти вперед и бить. Санчес не запрещает работать в манере, которая мне комфортна, но просит добавить
Санчес спокойный, рассудительный. Не слышал, чтобы он повышал голос. Добрый и отзывчивый человек.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter