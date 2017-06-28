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https://sport.mail.ru/news/boxing/30213323/
28 июня 2017, 9:46 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Хопкинс призвал Мейвезера и Макгрегора сделать бесплатный бой для фанатов

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс предложил Флойду Мейвезеру и Конору Макгрегору провести бой 26 августа бесплатно.

«Для меня понятно, что это будет мыльная опера. Естественно, они пытаются придать серьезности этому событию, говоря о какой-то конкуренции и шансах Макгрегора. Им необязательно быть на нашей стороне, потому что это не боксерский матч.

Если битва Мейвезера и Макгрегора такая великая, у меня есть предложение. Я не бухгалтер Макгрегора, но уверен этот парень не доедает последний кусок хлеба, это же касается и Мейвезера, чье прозвище “Деньги”. Если вы действительно хотите боксировать, потому что любите бокс, я подскажу вам как поступить. Дайте это шоу фанатам бесплатно. Пусть Дана Уайт сделает заявление. Бой Канело и Головкина это совсем другое, здесь люди платят за то, чтобы посмотреть настоящую битву», — заявил Хопкинс.
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