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https://sport.mail.ru/news/boxing/30213313/
28 июня 2017, 9:42 | Бокс | Чемпионат.com

Определён состав судейской бригады на бой Поветкин — Руденко

Всемирная боксёрская организация (WBO) утвердила состав судейской бригады на поединок за вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе между Александром Поветкиным и Андреем Руденко, который пройдёт 1 июля.

Всемирная боксёрская организация (WBO) утвердила состав судейской бригады на поединок за вакантный титул WBO International в <span class=error>супертяжёлом</span> весе между Александром <span class=error>Поветкиным</span> и Андреем <span class=error>Руденко</span> который пройдёт 1 июля. Увеличить
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Игорь Мазуров назначен супервайзером боя. Обязанности рефери будет исполнять Виктор Панин. Трое боковых судей: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Бой Поветкин — Руденко станет главным событием большого боксерского шоу 1 июля в Москве в ГЦКЗ «Россия» (Лужники), организованного промоутерской компанией «Мир бокса».
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