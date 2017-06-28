Промоутер Том Леффлер уверен, что противостояние его подопечного — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) выйдет зрелищнее, чем мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).