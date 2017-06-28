Определён состав судейской бригады на бой Поветкин — Руденко
Всемирная боксёрская организация (WBO) утвердила состав судейской бригады на поединок за вакантный титул WBO International в супертяжёлом весе между Александром Поветкиным и Андреем Руденко, который пройдёт 1 июля.
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Игорь Мазуров назначен супервайзером боя. Обязанности рефери будет исполнять Виктор Панин. Трое боковых судей: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».
Бой Поветкин — Руденко станет главным событием большого боксерского шоу 1 июля в Москве в ГЦКЗ «Россия» (Лужники), организованного промоутерской компанией «Мир бокса».
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