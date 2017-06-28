В сети появился фильм «Я — бокс» к бою Головкин — Альварес на русском языке
Представляем Вашему вниманию фильм «Я — бокс», посвященный бою между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, на русском языке.
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Его выпустила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая представляет интересы «Канело». Одним из главных героев короткометражной ленты, помимо Головкина и «Канело», выступил один из самых уважаемых людей в боксе — легендарный матчмейкер Дон Чаргин.
Также в фильме снялся популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube), который ранее анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело».
Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной
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