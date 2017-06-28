Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30213151/
28 июня 2017, 9:29 | Бокс | Vesti.kz

В сети появился фильм «Я — бокс» к бою Головкин — Альварес на русском языке

Представляем Вашему вниманию фильм «Я — бокс», посвященный бою между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, на русском языке.

Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной <nobr>T-Mobile</nobr> Arena в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его выпустила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая представляет интересы «Канело». Одним из главных героев короткометражной ленты, помимо Головкина и «Канело», выступил один из самых уважаемых людей в боксе — легендарный матчмейкер Дон Чаргин.

Также в фильме снялся популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube), который ранее анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело».

Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ожидается, что стоимость PPV составит 75 долларов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с «Канело» по сравнению с боем против Джейкобса

Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с «Канело» по сравнению с боем против Джейкобса

Промоутер Том Леффлер уверен, что противостояние его подопечного — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) выйдет зрелищнее, чем мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
28 июня

Промоутер Головкина пообещал зрелище в поединке с "Канело" по сравнению с боем против Джейкобса

В сети появился фильм "Я - бокс" к бою Головкин - Альварес на русском языке

Популярен, как Головкин. Все, что нужно знать о седьмом турнире "Казахстан Барысы"