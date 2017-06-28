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https://sport.mail.ru/news/boxing/30213145/
28 июня 2017, 9:25 | Бокс | Р-Спорт

НЛПБУ: Бой Поветкина и украинца Руденко является историей спорта, а не политики

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Поединок россиянина Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко является битвой двух топовых боксеров, и это история спорта, а не политики, завила агентству «Р-Спорт» вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины (НЛПБУ) Алина Шатерникова.

<em>КАЗАНЬ 28 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Поединок россиянина Александра <span class=error>Поветкина</span> с украинцем Андреем <span class=error>Руденко</span> является битвой двух топовых боксеров и это история спорта а не политики завила агентству Р-Спорт <nobr>вице-президент</nobr> Национальной лиги профессионального бокса Украины (<span class=error>НЛПБУ</span>) Алина <span class=error>Шатерникова</span>. Увеличить
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Поветкин и Руденко проведут бой за титулы WBO International и WBA International 1 июля в Москве. Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 из них — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.

«Они (скептики) всегда были, есть и будут. Мы подготовились на очень хорошем уровне. Никаких проблем вообще нет. К нам никаких претензий, почему мы поехали боксировать в Россию, нет. Все понимают, что это битва двух топовых боксеров, это история спорта, а не политики, — заявила Шатерникова.

«Наша команда была сконцентрирована на подготовке, и именно спортивная составляющая была в приоритете, поэтому мы умышленно не занимались активным пиаром. Но высокорейтинговые интернет-ресурсы все равно этот бой освещают, а бой показывает телеканал “XSport”. Да, он не относится к топовым каналам страны, но он показывает все спортивные события Украины. Конечно, освещение этого боя не идет в том ключе, как бывает с (Владимиром) Кличко, (Василием) Ломаченко, но к бою Руденко интерес есть», — отметила она.

Собеседница агентства добавила, что трансляция данного боя предлагалась телеканалу «Интер». «Но там чистая коммерция, и не было никакой политической составляющей, после чего связался «XSport», — пояснила Шатерникова.
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