Подопечный тренера Головкина может сразиться с Пакьяо
По информации ESPN.com, непобежденный россиянин Константин Пономарев может стать следующим оппонентом филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, сообщает Sports.kz.
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Если Пакьяо на выходных одержит победу над Джеффом Хорном, то встреча с Пономаревым скорее всего состоится осенью.
24-летний Пономарев (32−0, 13 KO) тренируется в зале Абеля Санчеса Big Bear Summit вместе с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым.
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