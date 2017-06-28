Подопечный тренера Головкина может сразиться с Пакьяо

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Если Пакьяо на выходных одержит победу над Джеффом Хорном, то встреча с Пономаревым скорее всего состоится осенью.

24-летний Пономарев (32−0, 13 KO) тренируется в зале Абеля Санчеса Big Bear Summit вместе с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым.