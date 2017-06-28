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https://sport.mail.ru/news/boxing/30212984/
28 июня 2017, 9:10 | Бокс | Sports.kz

Подопечный тренера Головкина может сразиться с Пакьяо

По информации ESPN.com, непобежденный россиянин Константин Пономарев может стать следующим оппонентом филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, сообщает Sports.kz.

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Если Пакьяо на выходных одержит победу над Джеффом Хорном, то встреча с Пономаревым скорее всего состоится осенью.

24-летний Пономарев (32−0, 13 KO) тренируется в зале Абеля Санчеса Big Bear Summit вместе с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым.

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