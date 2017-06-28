Рябинский: Боксеру Кудряшову нужны серьезные изменения в системе тренировок
КАЗАНЬ, 28 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Чемпиону мира по версии WBC Silver в первом тяжелом весе россиянину Дмитрию Кудряшову нужны серьезные изменения в системе тренировок, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Кудряшов в начале июня в
«Сейчас не очень понятно, как может выглядеть бой за WBC с учетом этой серии, ведь Бриедис принимает участие. Может быть, бой внутри этой суперсерии приобретет статус чемпионского. Но пока не было таких прецедентов, поэтому я не очень понимаю, как это будет выглядеть, — сказал Рябинский. — Вообще я отношусь к суперсерии нормально, это
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