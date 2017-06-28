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https://sport.mail.ru/news/boxing/30212713/
28 июня 2017, 8:40 | Бокс | Р-Спорт

Рябинский: Боксеру Кудряшову нужны серьезные изменения в системе тренировок

КАЗАНЬ, 28 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Чемпиону мира по версии WBC Silver в первом тяжелом весе россиянину Дмитрию Кудряшову нужны серьезные изменения в системе тренировок, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Кудряшов в начале июня в Ростове-на-Дону нокаутировал нигерийца Оланреваджу Дуродолу в бою-реванше и получил статус обязательного претендента на бой с чемпионом WBC латвийцем Мариесом Бриедисом, который подтвердил свое участие во Всемирной боксерской суперсерии. В этом турнире рассматривается участие и Кудряшова.

«Сейчас не очень понятно, как может выглядеть бой за WBC с учетом этой серии, ведь Бриедис принимает участие. Может быть, бой внутри этой суперсерии приобретет статус чемпионского. Но пока не было таких прецедентов, поэтому я не очень понимаю, как это будет выглядеть, — сказал Рябинский. — Вообще я отношусь к суперсерии нормально, это что-то новенькое. Дима способен выступать с лучшими, но есть ряд моментов, которые надо подтянуть. Мы договорились с ним поговорить на эту тему. Мне кажется, что в системе тренировок нужно кое-что поменять, и довольно серьезно».
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