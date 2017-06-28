Бернард Хопкинс: Бой Головкина и Альвареса выйдет кровавым, и больше крови будет на шортах «Канело»

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— Победит тот, у кого больше таланта. Вряд ли вес станет проблемой. Оба подойдут к бою сильными и подготовленными. Уже поздно оправдываться. Оба подписали контракт.

Их лица будут окровавлены и кровь в основном будет на шортах «Канело». Им обоим придется заплатить высокую цену за победу, но победителем станет только один. Это будет один из самых кровавых боев за последние 20 лет. Мы будем долго о нем говорить, — поделился с Boxingscene.com «Би-Хоп».