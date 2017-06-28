Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30212698/
28 июня 2017, 8:47 | Бокс | Sports.kz

Бернард Хопкинс: Бой Головкина и Альвареса выйдет кровавым, и больше крови будет на шортах «Канело»

Заслуженный ветеран бокса Бернард Хопкинс надеется увидеть настоящее побоище в поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Заслуженный ветеран бокса <span class=error>Бернард</span> Хопкинс надеется увидеть настоящее побоище в поединке Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Победит тот, у кого больше таланта. Вряд ли вес станет проблемой. Оба подойдут к бою сильными и подготовленными. Уже поздно оправдываться. Оба подписали контракт.

Их лица будут окровавлены и кровь в основном будет на шортах «Канело». Им обоим придется заплатить высокую цену за победу, но победителем станет только один. Это будет один из самых кровавых боев за последние 20 лет. Мы будем долго о нем говорить, — поделился с Boxingscene.com «Би-Хоп».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Команда «Канело» придралась к вывеске боя с Головкиным

За счет чего узбекские боксеры стали выступать лучше казахстанских

«Зенит» прокомментировал интерес к Исламхану