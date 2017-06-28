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https://sport.mail.ru/news/boxing/30212694/
28 июня 2017, 8:50 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Я всегда хотел биться с чемпионами, но не всегда была возможность

Непобежденный средневес Геннадий Головкин рассказал о том, как многие обладатели чемпионских титулов в свое время избегали встречи с ним на ринге, пишет Sports.kz.

Непобежденный <span class=error>средневес</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> рассказал о том как многие обладатели чемпионских титулов в свое время избегали встречи с ним на ринге пишет Sports.kz. Увеличить
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— Я всегда хотел биться с чемпионами, но не всегда у меня была такая возможность. Я помню свои ситуации с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, Саулем Альваресом, со многими чемпионами — никто не хотел драться, — отметил Геннадий в беседе со Sports Illustrated.

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