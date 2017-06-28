Геннадий Головкин: Я всегда хотел биться с чемпионами, но не всегда была возможность
Непобежденный средневес Геннадий Головкин рассказал о том, как многие обладатели чемпионских титулов в свое время избегали встречи с ним на ринге, пишет Sports.kz.
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— Я всегда хотел биться с чемпионами, но не всегда у меня была такая возможность. Я помню свои ситуации с Серхио Мартинесом, Мигелем Котто, Саулем Альваресом, со многими чемпионами — никто не хотел драться, — отметил Геннадий в беседе со Sports Illustrated.
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