«Канело» признал наличие мексиканского стиля у Головкина

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«У него (Головкина) есть немного от мексиканского стиля. Он агрессивен, хороший панчер и у него отличный левый хук. Я же, ясное дело, мексиканец с мексиканской кровью. С учетом этого фанаты получат великий бой.

Я собираюсь наглядно показать, кто из нас — лучший боксер. Я одержим победой. 16 сентября вы увидите, что такое настоящий Mexican style, — цитирует «Канело» Boxingnews24.com.

При этом ранее мексиканец заявил о наличии пропасти между ним и теми, кого Головкин до этого отправил в нокаут. Также «Канело» рассказал, как ему нужно боксировать с GGG.

Сам поединок состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Между тем, Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и «Канело». Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.