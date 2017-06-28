«Канело» признал наличие мексиканского стиля у Головкина
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) признал, что у его будущего соперника — казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) просматривается мексиканский стиль.
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«У него (Головкина) есть немного от мексиканского стиля. Он агрессивен, хороший панчер и у него отличный левый хук. Я же, ясное дело, мексиканец с мексиканской кровью. С учетом этого фанаты получат великий бой.
Я собираюсь наглядно показать, кто из нас — лучший боксер. Я одержим победой. 16 сентября вы увидите, что такое настоящий Mexican style, — цитирует «Канело» Boxingnews24.com.
При этом ранее мексиканец заявил о наличии пропасти между ним и теми, кого Головкин до этого отправил в нокаут. Также «Канело» рассказал, как ему нужно боксировать с GGG.
Сам поединок состоится 16 сентября на арене
Между тем, Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между Головкиным и «Канело». Однако ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил, что не собирается претендовать на титул WBC в бою с GGG.
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