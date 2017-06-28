Бой Шафикова и Истера состоится 30 июня в американском Толедо. До этого Шафиков дважды боксировал за титул IBF, проиграв мексиканцу Мигелю Васкесу в феврале 2014 года и кубинцу Рансесу Бартелеми в декабре 2015-го. Всего в активе россиянина 38 побед (20 нокаутом), два поражения и одна ничья. Истер-младший, завоевавший пояс IBF в сентябре прошлого года, на профессиональном ринге провел 19 боев, во всех одержал победы (14 нокаутом).

«Истер очень похож по стилю на Ричарда Комми, которого я уже победил. Пусть его считают фаворитом, меня это не никак не трогает. Главная опасность боя с Истером — это возможность предвзятого судейства, но и это будем учитывать в бою, — сказал Шафиков по телефону. — Немного поменяли (подготовку), учли опыт последних боев и, конечно, специально готовились на Истера».

«Конечно, я понимаю, буду выкладываться на все 100%, Это не довлеет, скорее помогает собраться для победы, — ответил Шафиков на вопрос, понимает ли он, что это последний шанс стать чемпионом. — (Два неудачных титульных боя морально) никак не мешают, наоборот, помогают — я взял уроки из прошлых двух поражений. Есть старая русская поговорка: “За одного битого двух небитых дают”. Это про меня».