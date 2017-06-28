Бой Головкин - Джейкобс признали "Разочарованием года"

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Сайт Boxingnews24.com решил подвести промежуточные итоги года и «вручить» свои награды. Так, в номинации «разочарование года» победил поединок Головкина с Джейкобсом, который состоялся 18 марта в Нью-Йорке.

Американец уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс стал первым соперником GGG, сумевшим пройти всю дистанцию.

«В битве, в которой встречались два мастера нокаутов (на счету обоих была серия из 35 нокаутов), ждали фейерверка. Этот бой был не только за превосходство в среднем весе, но и открывал перед победителем перспективу большого денежного боя с Саулем “Канело” Альваресом, так как ожидалось, что мексиканец перейдет в средний дивизион. К сожалению, в этом бою было мало страсти — Джейкобс пытался держаться вне зоны досягаемости соперника, а Головкин не старался прессинговать в своей привычной манере. Хотя Головкин и уронил Джейкобса, но сам бой шел к победе решением и никакому другому исходу. Впервые за многие годы мы не увидели Big Drama Show», — говорится в заметке.

Сам Головкин в одном из последних интервью заявил, что если бы забил Джейкобса после после первого же нокдауна, то, вероятно, у него бы сейчас не было боя с Альваресом.

Их поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

Ожидается, что на кону будут стоять титулы Головкина. Между тем, Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для победителя боя между GGG и «Канело».