WBC придумал новый специальный пояс для боя Головкина и «Канело»
Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и бывшим чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На
При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром
Напомним, «Канело» владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.
Ожидается, что на кону поединка 16 сентября, который пройдет в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter