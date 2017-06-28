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https://sport.mail.ru/news/boxing/30211942/
28 июня 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

WBC придумал новый специальный пояс для боя Головкина и «Канело»

Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать новый специальный пояс для боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и бывшим чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом ранее мексиканец уже отказывался от подобного пояса и заявил что не будет драться с GGG за титул WBC. Увеличить
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На пресс-конференции в Мехико президент WBC Маурисио Сулейман представил три варианта специального чемпионского пояса для победителя боя между Головкиным и «Канело», который состоится 16 сентября. По итогам голосования будет выбран один из этих проектов.

При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.

Напомним, «Канело» владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.

Ожидается, что на кону поединка 16 сентября, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, будут стоять четыре титула, принадлежащие Головкину. Однако Альварес уже заявил, что не собирается претендовать на пояс от WBC.

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