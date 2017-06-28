WBC придумал новый специальный пояс для боя Головкина и «Канело»

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На пресс-конференции в Мехико президент WBC Маурисио Сулейман представил три варианта специального чемпионского пояса для победителя боя между Головкиным и «Канело», который состоится 16 сентября. По итогам голосования будет выбран один из этих проектов.

При этом WBC не в первый раз прибегает к подобной практике. Ранее совет создал специальный пояс для боя «Канело» с его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который состоялся в мае этого года. Однако Альварес отказался от него из-за прошлогоднего конфликта с организацией вокруг защиты титула с Головкиным.

Напомним, «Канело» владел полноценным поясом чемпиона WBC в среднем весе, но в мае 2016 года оставил его вакантным и он перешел Головкину, который на тот момент был обязательным претендентом.