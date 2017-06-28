Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин перед боем пройдут тест на допинг

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В этом поединке допинг-тестирование осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

«Головкин и “Канело” согласились на прохождение тестирования в рамках VADA», — говорится в твиттере организации. Отметим, что казахстанский боксер регулярно проходит подобные проверки перед своими боями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/GGGBoxing">@GGGBoxing</a> <a href="https://twitter.com/Canelo">@Canelo</a> are confirmed for <a href="https://twitter.com/Vada_Testing">@Vada_Testing</a>. <a href="https://twitter.com/GoldenBoyBoxing">@GoldenBoyBoxing</a> <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1">@TomLoeffler1</a> <a href="https://twitter.com/makeawar">@makeawar</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/cleansport?src=hash">#cleansport</a></p>— Vada-Testing.org (@Vada_Testing) <a href="https://twitter.com/Vada_Testing/status/879766875588018176">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>