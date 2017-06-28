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https://sport.mail.ru/news/boxing/30211856/
28 июня 2017, 8:26 | Бокс | Vesti.kz

Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин перед боем пройдут тест на допинг

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) и обладатель титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) перед их боем 16 сентября пройдут тест на допинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сам поединок состоится 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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В этом поединке допинг-тестирование осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

«Головкин и “Канело” согласились на прохождение тестирования в рамках VADA», — говорится в твиттере организации. Отметим, что казахстанский боксер регулярно проходит подобные проверки перед своими боями.

Поединок Головкин — «Канело» пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. На кону будут стоять титулы казахстанского боксера. Телеканал HBO будет транслировать бой в США через систему платных трансляций.

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