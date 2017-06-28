Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин перед боем пройдут тест на допинг
Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) и обладатель титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) перед их боем 16 сентября пройдут тест на допинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Головкин и “Канело” согласились на прохождение тестирования в рамках VADA», — говорится в твиттере организации. Отметим, что казахстанский боксер регулярно проходит подобные проверки перед своими боями.
Поединок Головкин — «Канело» пройдет в
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